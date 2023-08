Xiaomi 14 : date de sortie, prix, rumeurs, fiche technique, tout ce que l’on sait sur les prochains flagships

Xiaomi se prépare à lancer une nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 14. Tous les modèles promettent d’utiliser les meilleures technologies disponibles sur le marché. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces smartphones qui promettent de faire mieux que la concurrence.

Chaque année, Xiaomi lance plusieurs smartphones haut de gamme, qui ont chacun pour but de devenir des références dans leur segment respectif. En 2023, ce sont les Xiaomi 14 qui sont attendus, et ils devraient toujours être au moins quatre :

le Xiaomi 14

le Xiaomi 14 Pro

le Xiaomi 14 Ultra

le Xiaomi 14 Lite

📅 Quand sort le Xiaomi 14 ?

Xiaomi avait initialement prévu de lancer ses Xiaomi 13 et 13 Pro en Chine le 1er décembre 2022. Cependant, à cause d’un deuil national, le fabricant chinois avait été contraint de reporter sa conférence, qui s’était finalement tenue le 14 décembre.

Cette année, les Xiaomi 14 devraient arriver beaucoup plus rapidement que prévu, puisqu’on s’attend à une présentation dès le mois de novembre. En effet, Xiaomi a l’habitude de lancer ses smartphones juste après le Snapdragon Summit, l’événement annuel à l’occasion duquel Qualcomm lance une nouvelle puce pour les smartphones haut de gamme. Celui-ci avait eu lieu le 15 novembre en 2022, mais se tiendra dès le 24 octobre cette année.

Si l’on se base sur le calendrier habituel de Xiaomi, le lancement des Xiaomi 14 devrait avoir lieu en Chine au début du mois suivant, en novembre 2023. Pour ce qui est de leur sortie en France, il faudra probablement comme d’habitude attendre le premier trimestre 2024. Xiaomi avait levé le voile sur les versions européennes le 26 février 2023, la veille du salon MWC de Barcelone, et pourrait donc choisir de faire pareil avec cette nouvelle génération.

De son côté, le Xiaomi 14 Ultra ne devrait arriver qu'au printemps 2024. Il est donc pour l'instant trop tôt pour connaître sa fiche technique ou encore ses fonctionnalités. Cependant, on sait déjà qu'il arrivera bien en Europe, car Xiaomi teste déjà une version internationale du smartphone. Elle porte le numéro de modèle 24030PN60G.

💰 Quel est le prix du Xiaomi 14 ?

L’année dernière, Xiaomi avait marqué les esprits en augmentant significativement les tarifs de tous ses Xiaomi 13 par rapport aux générations précédentes. Le Xiaomi 13 avait notamment subi une hausse de 100 euros, tandis qu’il fallait débourser 200 euros supplémentaires pour le Xiaomi 13 Pro, et pas moins de 300 euros de plus pour le Xiaomi 13 Ultra.

Cette année encore, il est probable que Xiaomi augmente une nouvelle fois les prix de ses smartphones. En cause, le coût toujours très élevé des transports, mais aussi celui des composants. On sait déjà que le Snapdragon 8 Gen 3 serait bien plus cher que le Snapdragon 8 Gen 2 des Xiaomi 13, qui coûtait déjà 160 dollars aux fabricants de smartphones. On pourrait donc assister à des hausses de 50 à 200 euros, à moins que Xiaomi décide de réduire ses marges chez nous.

📱 À QUOI RESSEMBLE LE XIAOMI 14 ?

Les Xiaomi 14 ne seront pas radicalement différents de la génération précédente en termes de design, si l’on en croit les premières fuites. On retrouverait toujours deux formats différents. Le Xiaomi 14 serait toujours un smartphone compact, tandis que les modèles Pro et Ultra seront beaucoup plus grands.

Le leaker @That_Kartikey a d’ailleurs déjà dévoilé à quoi ressemblera le Xiaomi 14 Pro. L’un des principaux changements attendus est au niveau du module photo au dos, Xiaomi ayant vraisemblablement réagencé ses trois capteurs photo. Le capteur téléobjectif laisserait notamment sa place à un périscope, ce qui pourrait avoir comme conséquence d’alourdir légèrement l’appareil.

De son côté, le Xiaomi 14 Ultra devrait toujours miser sur un module photo circulaire, comme c’était déjà le cas sur les modèles 12S Ultra et 13 Ultra précédents. Cela lui permettrait de continuer à ressembler à un appareil photo compact, les smartphones s’appuyant toujours sur Leica pour la partie photo.

🛠 QUELLE EST LA FICHE TECHNIQUE DES XIAOMI 14 ?

Une fois que les fiches techniques officielles des smartphones seront connues, vous trouverez ici un récapitulatif de toutes les spécifications à retenir.

🔲 QUEL ÉCRAN POUR LE XIAOMI 14 ?

Le Xiaomi 13 faisait partie des smartphones Android avec un « petit » écran, et il devrait en être de même pour le Xiaomi 14. Cependant, ce dernier pourrait légèrement s’allonger, notamment grâce à une réduction de la taille des bordures noires tout autour de l’écran. En effet, d’après le leaker Ice Universe, les Xiaomi 14 proposeront les bordures les plus fines du marché, et celles-ci mesureront seulement entre 1 mm et 1,2 mm. En comparaison, l’iPhone 15 Pro Max utiliserait lui des bordures de 1,55 mm.

Ce changement permettrait à Xiaomi d’augmenter la taille de l’écran sans augmenter les dimensions générales de son smartphone, une bonne nouvelle pour ceux qui ont des petites mains. Il devrait d’ailleurs en être de même pour les modèles Pro et Ultra, qui utilisent le même design à l’avant depuis des années maintenant.

En 2023, le Xiaomi 14 pourrait se passer de Samsung et utiliser une dalle OLED C7 de TCL CSOT, la même que l’on retrouve sur le Xiaomi 13 Ultra. Cependant, la définition devrait être de 1,5K. Le Xiaomi 14 Pro utiliserait lui une nouvelle dalle 2K OLED C8 de TCL CSOT.

La fréquence de rafraichissement de 120 Hz et la technologie LTPO devraient être présentes sur tous les modèles sur cette génération, mais il reste maintenant à connaître la taille précise des écrans.

🚀 QUELLES PERFORMANCES POUR LE XIAOMI 13 ?

Chaque année, Xiaomi utilise la nouvelle puce la plus puissante de Qualcomm, et il devrait aussi en être de même sur cette génération. Les Xiaomi 14 seront propulsés par un Snapdragon 8 Gen 3, une puce gravée en 4 nm par TSMC. Il s’agira d’une amélioration directe du Snapdragon 8 Gen 2, et il faut donc s’attendre à des performances en hausse.

Le Snapdragon 8 Gen 3 miserait sur une toute nouvelle configuration au niveau des cœurs, avec un cœur principal « performance » Cortex-X4 à 3,3 GHz, trois cœurs Cortex-A720 à 3,15 GHz, deux cœurs Cortex-A720 à 2,96 GHz ainsi que 2 cœurs « efficaces » Cortex-A530 à 2,27 GHz. Selon les données d’ARM, il faudrait s’attendre à une augmentation des performances de l’ordre de 20 %, et une amélioration de son efficacité énergétique d’environ 20 % également.

La partie GPU sera assurée par une puce Adreno 750, et on retrouvera toujours de la mémoire vive LPDDR5X et du stockage UFS 4.0. Pour le modem, il s’agirait d’un Snapdragon X75, qui propose lui aussi des débits toujours plus rapides tout en consommant moins de batterie.

🔋 BATTERIE, AUTONOMIE ET RECHARGE DU XIAOMI 14

Avec les améliorations du Snapdragon 8 Gen 3, il faut s’attendre à une meilleure autonomie sur cette génération, mais Xiaomi devrait surtout améliorer la capacité des batteries pour atteindre cet objectif.

Selon Digital Chat Station, le Xiaomi 14 sera équipé d’une batterie de 4860 mAh, contre 4500 mAh sur le Xiaomi 13. De son côté, le Xiaomi 14 Pro profitera d’un accumulateur de 5000 mAh, également une bonne évolution par rapport aux 4860 mAh précédents.

Au niveau de la recharge, Xiaomi prévoit de faire passer le Xiaomi 14 à 90W en filaire, mais le Xiaomi 14 Pro misera toujours sur un maximum de 120W. Les deux profiteront aussi d’une recharge sans fil à 50W. Contrairement à Samsung ou à Apple, Xiaomi devrait toujours continuer à inclure le chargeur dans la boîte de ses smartphones.

📸 L'APPAREIL PHOTO DU XIAOMI 14

Xiaomi met un point d’honneur à améliorer la partie photo à chaque génération de smartphone. Le fabricant chinois peut toujours compter sur son partenariat avec Leica pour apporter l’expertise de l’entreprise allemande à ses appareils photo.

Le Xiaomi 13 avait enfin remplacé l’ancien capteur macro par un téléobjectif, et il devrait en être de même sur cette génération. On retrouverait toujours trois caméras au dos, avec un capteur principal Omnivision OV50H de 50 MP plus grand à 1/1.28 pouce. Il devrait donc permettre de capturer de meilleurs clichés que le capteur du Xiaomi 13.

Du côté du Xiaomi 14 Pro, on retrouverait un tout nouveau capteur principal de 50 MP signé Sony, dont les détails sont pour l’instant inconnus. On sait aussi que Xiaomi remplacerait le téléobjectif par un périscope, afin de proposer de meilleurs clichés de loin.

Enfin, puisque Xiaomi 14 Ultra arrivera après les autres modèles, et il est pour l'instant trop tôt pour dire de quoi sera composé la partie photo. Cependant, on sait qu'on retrouvera toujours quatre caméras disposées en carré dans un module photo rectangulaire.

Le Xiaomi 14 arrivera avec MIUI 15

Qui dit nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi dit nouvelle version de la surcouche maison du fabricant. MIUI 15 devrait faire son arrivée en même temps que les nouveaux appareils, avec au programme, de nouvelles fonctionnalités et une meilleure optimisation générale.