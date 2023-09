Microsoft vient de déployer Moment 4, la dernière grosse mise à jour de Windows 11 indéniablement placée sous le signe de l’IA. En effet, celle-ci vient s’insérer absolument partout, que ce soit frontalement avec l’arrivée de Copilot dans certains pays, ou plus subtilement avec des fonctionnalités au sein de Paint et même de l’outil de capture d’écran. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend après installation.

Annoncée depuis plusieurs jours, la nouvelle grosse mise à jour de Windows 11 vient d’arriver sur nos PC. N’ayons pas peur des mots, il s’agit sans doute d’une des plus grosses updates de l’histoire du système d’exploitation, qui vient ajouter des fonctionnalités aussi quantitatives que qualitatives. Il fallait s’y attendre, la plupart d’entre elles profitent de l’intelligence artificielle.

Moment 4 est notamment l’occasion pour le grand public (du moins, dans certains pays) de faire la connaissance de Copilot, l’IA de Bing qui vient s’intégrer directement dans les menus de l’OS. Mais plusieurs autres applications natives ont également droit à une dose de futur, telles que Paint, Clipchamp et même l’outil de capture d’écran. Puisqu’il serait impossible de tout lister ici, on a sélectionné pour vous les meilleures nouveautés de Moment 4 pour vous aider à vous y retrouver.

Découvrez toutes les nouveautés de la mise à jour Moment 4 de Windows 11

Copilot débarque, enfin presque

Après de longs mois de tests et d’intégration au sein d’Edge, Copilot arrive enfin pour tous les utilisateurs de Windows 11. Pour rappel, Copilot est une IA conversationnelle, du même type que ChatGPT, capable de réaliser des tâches que vous lui demanderez par écrit. Elle peut ainsi répondre à vos questions, analyser et résumer le contenu d’un document et, de manière globale contrôler votre PC sans avoir à toucher votre clavier ou votre souris. Attention tout de même, Copilot n'est pas encore disponible en France, seuls quelques pays y droit à l'heure actuelle.

Paint fait un bond dans le futur

On s’est longtemps moqué de l’aspect un brin rudimentaire de Paint, mais force est de constater que l’application répond toujours présente après plusieurs décennies. Avec Moment 4, Microsoft lui offre un joli cadeau en y ajoutant (enfin !) les calques, similaires à Photoshop par exemple, ainsi que la reconnaissance d’arrière-plans par intelligence artificielle. Encore elle.

Même les captures d’écran ont droit à l’IA

L’outil de capture d’écran se dote lui aussi de bon nombre de nouvelles fonctionnalités. Désormais, l’utilitaire est capable d’enregistrer une vidéo avec le son, ce qui facilitera la vie bon nombre de professeurs souhaitant réaliser un tutoriel. Mais surtout, l’IA vient également booster ses capacités en ajoutant la reconnaissance et l’extraction de texte. Il est même possible de cacher certains mots pour protéger ses données personnelles.

D’ailleurs, Microsoft ClipChamp aussi

Vous commencez à connaître la chanson. Le logiciel de montage intégré de Windows ajoute lui aussi une fonctionnalité boostée à l’IA baptisée AutoCompose. Au début de votre projet, cette dernière vous posera diverses questions pour cerner vos objectifs et le ton de votre vidéo, avant de générer des suggestions d’images et même de narration en fonction de vos réponses.

Windows Backup fait une entrée remarquée

Moment 4 a également introduit Windows Backup, un utilitaire de sauvegarde et restauration des données qui ne plaît pas à tout le monde. En effet, en plus d’être inutile sur certains PC, il est assez difficile de s’en débarrasser. On vous explique comment vous y prendre dans cet article.

Photos permet d’éditer une image en un clic

Une des forces des galeries photo concurrentes est leur éditeur qui permet bien souvent de complètement changer l’apparence d’une image. Microsoft l’a bien compris et ajoute à son propre outil la possibilité de flouter l’arrière-plan en un clic et ainsi faire mieux ressortir le sujet. Il devient également plus simple de rechercher une image à partir de mots-clés.

Windows 11 améliore encore son accessibilité

Autre grand enjeu des systèmes d’exploitation, l’accessibilité de Windows 11 passe un cran au-dessus en ajoutant le support de la reconnaissance vocale à l’écran de verrouillage de la session. La fonctionnalité est même capable de reconnaître des mots complexes et de corriger certaines phrases automatiquement. Le Narrateur, quant à lui, est désormais disponible en français, espagnol, portugais, allemand, chinois mandarin, japonais et coréen.

Les passkeys remplacent le mot de passe dans Windows Hello

Après Google et Apple, c’est autour de Microsoft d’appeler à révolution avec les passkeys. Ces derniers commencent progressivement à remplacer les mots de passe au sein de Windows Hello, en incitant les utilisateurs à préférer une authentification avec des solutions biométriques. Celles-ci ne sont plus réservées à votre session, mais peuvent également s’avérer utiles sur certains sites web.

Le Microsoft Store se transforme en console de jeux

Il y a des fonctionnalités qui portent très bien leur nom. C’est le cas d’Instant Games, qui permet aux utilisateurs de lancer un petit jeu d’arcade directement dans le Microsoft Store, sans avoir à télécharger une quelconque application. Une collection de titres est d’ores et déjà disponible et est vouée à se développer pour être certain de réussir à vous faire procrastiner.

L’explorateur de fichiers vous fait des recommandations

Avec son onglet Accès rapide, l’explorateur de fichiers permet déjà de trouver les photos, documents et autres que vous utilisez le plus souvent que vous avez récemment ouvert. La dernière mise à jour passe au niveau supérieur en implémentant (attention, surprise) de l’IA pour parfaire ces recommandations, en fonction des habitudes de l’utilisateur. Pour l’heure, seuls les professionnels ont accès à cette fonctionnalité.