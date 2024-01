Windows 11 : comment forcer l’installation de Copilot sur son PC ?

Microsoft Copilot est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'obtenir une assistance personnalisée et contextuelle de l’IA du géant américain, et il vous est désormais possible de l’intégrer à Windows 11. On vous explique comment.

Il y a quelques mois maintenant, Microsoft avait annoncé l’intégration de son IA Copilot directement dans son système d’exploitation Windows 11. Cependant, les utilisateurs européens ont été privés de la fonctionnalité, Microsoft n’ayant pas encore obtenu les autorisations réglementaires nécessaires pour intégrer l’IA en Europe.

Heureusement, il existe une solution de contournement qui peut vous permettre d'utiliser facilement Copilot sur n'importe quel PC Windows 11, quelle que soit votre région. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques minutes et de quelques étapes simples.

Comment installer Copilot sur Windows 11 ?

Pour installer Copilot sur votre PC sous Windows 11, il vous suffit de suivre ces étapes :

Étape 1 : Créer un raccourci pour Copilot

La première chose à faire est de créer un raccourci qui lancera Copilot sur votre PC. Pour ce faire, suivez cette procédure :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de votre bureau ou d'un dossier et sélectionnez Nouveau > Raccourci .

. Dans la zone Entrez l'emplacement de l'élément, tapez la commande suivante : C:\NWindows\Nexplorer.exe “microsoft-edge:///ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”. Cela ouvrira Copilot dans Microsoft Edge.

Cliquez sur Suivant et donnez un nom à votre raccourci. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez, mais par commodité, nous l'appellerons Copilot.

Cliquez sur Terminer et vous verrez un nouveau raccourci sur votre bureau ou dans votre dossier.

Étape 2 : Modifier l'icône du raccourci

L'étape suivante consiste à modifier l'icône du raccourci pour qu'il ressemble davantage à Copilot :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci que vous avez créé et sélectionnez Propriétés.

Cliquez sur l'onglet Raccourci, puis sur le bouton Changer d'icône .

. Cliquez sur le bouton Parcourir et localisez un fichier icône que vous souhaitez utiliser pour le raccourci. Vous pouvez télécharger le logo officiel de Copilot depuis un navigateur en recherchant « copilot filetype:ico». Il vous suffit alors d’enregistrer l’image souhaitée sur votre PC.

Sélectionnez le fichier icône et cliquez sur Ouvrir.

Cliquez deux fois sur OK et vous verrez que le raccourci a désormais une nouvelle icône.

Étape 3 : Épingler le raccourci à la barre des tâches

Cette étape consiste à épingler le raccourci à la barre des tâches afin que vous puissiez accéder facilement à Copilot depuis n'importe quel endroit de votre PC :

Faites glisser le raccourci que vous avez créé vers la barre des tâches en bas de votre écran.

Une nouvelle icône représentant Copilot apparaît dans la barre des tâches.

Vous pouvez maintenant cliquer sur l'icône pour lancer Copilot à tout moment.

Étape 4 : Attribuer un raccourci clavier au raccourci

Si vous souhaitez rendre l'utilisation de Copilot encore plus facile, vous pouvez attribuer un raccourci clavier au raccourci que vous avez créé. Cela vous permettra d'invoquer Copilot en appuyant simplement sur une touche :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci que vous avez créé et sélectionnez Propriétés .

. Cliquez sur l'onglet Raccourci, puis sur la case Touche de raccourci.

Appuyez sur la combinaison de touches que vous souhaitez utiliser pour lancer Copilot. Par exemple, vous pouvez utiliser Ctrl+Alt+C . Notez que vous ne pouvez pas utiliser la touche Windows dans le cadre du raccourci.

Cliquez sur OK et vous verrez que la touche de raccourci est affectée au raccourci.

Vous pouvez maintenant utiliser le raccourci clavier que vous avez choisi pour lancer Copilot à tout moment.