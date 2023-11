Windows 11 : la version allégée Tiny11 devient encore plus petite grâce à une mise à jour

Tiny11 reçoit la mise à jour la plus importante de sa courte histoire. Ce Windows 11 miniature est mis à jour vers Windows 11 23H2, ajoutant toutes les améliorations de la dernière version de Windows 11.

NTDEV, le développeur de Tiny11, a publié une nouvelle mise à jour pour son système d'exploitation miniature Windows 11, appelée Tiny11 2311, qui ajoute la dernière mise à jour de Microsoft, 23H2, dans le système d'exploitation et introduit une pléthore de corrections de bugs. « Avec un nouveau système de dénomination plus facile à comprendre et un certain nombre d'améliorations majeures, tiny11 2311 est enfin là », écrit le responsable du projet NTDEV sur la page d'accueil de l'Internet Archive.

En outre, la nouvelle mise à jour réduit également la taille d'installation de Tiny11 de 20%, ce qui rend l’espace de stockage occupé par Tiny11 encore plus petit. « Basée sur la version 23H2 de Windows 11, la nouvelle version est 20% plus petite que l'ancienne image tiny11 23H2 qu'elle remplace, tout en étant encore plus fonctionnelle ».

Tiny11 reçoit plein de nouvelles fonctionnalités

NTDEV annonce que la mise à jour est livrée avec des corrections de bugs conçues pour corriger les problèmes signalés sur la version précédente, y compris la fonctionnalité de mise à jour de Windows cassée. Cela signifie que les utilisateurs peuvent mettre à jour la dernière version de Tiny11 vers le prochain ensemble de mises à jour cumulatives, garantissant ainsi qu'elle est plus sûre et plus stable.

NTDEV note que vous pouvez même activer Copilot dans cette version, bien que vous deviez d'abord installer Microsoft Edge (en utilisant winget). Et bien que les composants Xbox ne soient pas installés par défaut, si vous installez un jeu Xbox depuis le Store, ils seront activés et fonctionneront normalement.

Enfin, il ne nécessite pas d'avoir la puce TMP 2.0 dans le PC, une exigence qui empêche des centaines de millions d'ordinateurs de pouvoir installer Windows 11. Cependant, depuis le lancement de l’OS, il est devenu de plus en plus facile de forcer l’installation de Windows 11 sur des PC non compatibles, et Tiny11 peut désormais être installé dans des ordinateurs avec encore moins de stockage disponible. On espère que cela va accélérer l’adoption de Windows 11, qui a été bien plus lente que prévu ces dernières années.