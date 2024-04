Windows 11 : Microsoft continue de faire sa pub dans l’OS, mais essaie cette fois de bien faire les choses

Une fois n’est pas coutume, la dernière build Insider de Windows 11 inclut une nouvelle forme de publicité pour un produit Microsoft. Généralement, ce genre de tentatives est très mal reçu par les utilisateurs. Aussi, la firme de Redmond a visiblement essayé de se faire plus discrète et précise.

La grande histoire d’amour entre Microsoft et la publicité ne semble pas près de s’arrêter. Régulièrement la firme de Redmond incite ses utilisateurs à essayer un autre de ses services… dans l’un de ses services. Au-delà du caractère intrusif de la méthode, il faut bien admettre que l’éditeur est coutumier des ratés. Quand celui-ci ne place pas sa pub dans l’un des pires endroits possibles, il essaie de vendre un produit à des utilisateurs qui ne peuvent pas en profiter.

Résultat : ces tentatives sont bien souvent très mal vues par ceux qui tombent dessus. Si cela n’empêche clairement pas Microsoft de revenir à la charge, il semblerait toutefois que l’entreprise essaie d’apprendre de ces erreurs. Vous vous en doutez, la dernière build de Windows 11 à destination des Insiders comprend de la publicité. On peut soupirer face à cette énième intrusion dans le système d’exploitation, mais il faut aussi reconnaître que celle-ci est loin d’être la pire de toutes.

Vous n’allez peut-être pas râler devant cette nouvelle pub de Microsoft

Pour commencer, cette nouvelle publicité se trouve dans les Paramètres de Windows 11. En théorie, il ne s’agit pas d’une fenêtre que les utilisateurs ouvrent tous les jours, ce qui atténue l’agacement que la publicité peut engranger. En l’occurrence, cette dernière fait la promotion du Game Pass. Cela peut paraître anodin, mais c’est bien en cela prenant en compte que Microsoft essaie pour une fois d’être moins intrusif.

En effet, plutôt que de viser large en affichant la publicité pour tous les utilisateurs, Microsoft la déploie uniquement auprès de ceux qui jouent régulièrement aux jeux vidéo sur leur PC. De plus, seuls les éditions Home et Pro contiennent le message promotionnel. Autrement dit, bon nombre d’utilisateurs ne verront jamais cette publicité. Certes, l’existence même de cette dernière est sujette à débat, mais on peut se réjouir qu’elle ne soit pas aussi envahissante que d’autres tentatives.