Windows 11 accueille une toute nouvelle version de Windows Media Player

Windows Media Media va faire un retour fracassant sur Windows 11. Les Insiders peuvent déjà tester cette nouvelle version. Elle visera à remplacer l’application Groove, peu utilisée. Découvrez les premiers visuels de cette itération 2021.

Windows Media Media est le lecteur historique de Windows. S’il est un peu passé à la trappe avec Windows 10, remplacé par Groove Music, il est toujours présent sur le système d’exploitation, bien caché. Néanmoins, il ressemble plus à un reliquat qu’autre chose. Microsoft va le remettre au goût du jour.

Une toute nouvelle version de Windows Media Player est en effet diffusée auprès d’une poignée d’Insiders. L’application a été revue de zéro, avec un fonctionnement repensé et surtout un visuel plus moderne, mais aussi en phase avec Windows 11.

Windows Media Play, le grand retour sur Windows 11

Pour rappel, Windows Media Player est un logiciel conçu pour l’écoute de musiques et la lecture de vidéos. Ce sera toujours le cas avec cette version. Des améliorations ont été apportées, notamment avec l’apparition de la pochette d’album en miniature et des images de l’artiste lorsque vous écoutez votre morceau préféré. L’accessibilité a aussi été revue, avec une meilleure utilisation des raccourcis claviers. Bref, nous avons là une application toute neuve qui s’appuie sur l'expérience de la précédente.

Quand Windows Media Player sera disponible, il deviendra votre lecteur par défaut et sera capable de trouver tous les contenus présents sur votre machine. Si certaines chansons manquent à l’appel, vous pourrez bien entendu les rechercher. Au cas où vous êtes un utilisateur de Groove Music, votre bibliothèque ainsi que vos préférences seront automatiquement transférées vers ce nouveau lecteur. Alors oui, la lecture de musique en local n’est plus trop à la mode aujourd’hui avec la multiplication des plateformes de streaming. Toutefois, il y a encore beaucoup de gens qui stockent des musiques et des vidéos sur leur disque dur, et ces derniers seront ravis d’avoir un nouveau lecteur tout neuf.

Pour le moment, Windows Media Player n’est réservé qu’à une poignée d’utilisateurs. Dans les semaines qui viennent, plus devraient en profiter jusqu’à la sortie sur le canal grand public via une mise à jour. Cette version n’est dédiée qu’à Windows 11 et les utilisateurs de Windows 10 devraient donc s’en passer.