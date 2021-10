Windows 11 : il est possible de l’installer même avec un Pentium 4 vieux de 15 ans

Windows 11 est sorti il y a quinze jours maintenant et de nombreux utilisateurs sont frustrés de ne pas pouvoir le télécharger. L’OS nécessite en effet une configuration minimale plutôt exigeante. Toutefois, il est possible de l’installer… sur un PC avec un processeur vieux de quinze ans.

Windows 11 peut être installé gratuitement dès à présent. Pour ça, il suffit d’aller sur le site officiel de Microsoft et de télécharger le fichier d’installation. Avant de procéder, il est tout de même conseillé de vérifier si votre machine est compatible avec l’outil PC Health Check.

L’outil vous indique si vous disposez de la fameuse puce TPM 2.0, nécessaire à l’installation, mais aussi si votre CPU est assez puissant pour faire tourner Windows 11. Ce dernier point agace bon nombre d’utilisateurs, puisque l’OS est très exigeant, ne pouvant s’installer que sur des CPU Intel de 7ème génération au minimum et des CPU Ryzen de 2ème génération. Bref, si votre machine a déjà quelques années au compteur, il faudra rester sur Windows 10.

Windows 11 peut s'installer sur un PC avec… un Pentium 4

Pourtant, il semblerait qu’il y ait une faille dans le système. Un Youtueur du nom de Carlos S. M. Computers (repéré par Windows Latest) s’est amusé à essayer l’outil PC Health Check sur de vieilles configurations et surprise, un processeur vieux de quinze ans peut tout à fait installer Windows 11 de manière officielle. Il s’agit de l’Intel Pentium 4 661, sorti en 2006. Doté d’un seul cœur cadencé à 3,6 Ghz, il fait pâle figure à côté des processeurs d’aujourd’hui, mais en ce qui concerne Windows 11, il leur est égal.

La vidéo montre un CPU qui souffre à l’utilisation, mais qui fonctionne. Microsoft estime-t-il que ce processeur soit adapté pour son OS ? Il y a très peu de chances, puisque cela a tout l’air d'être d’un oubli. Reste maintenant à savoir si la firme de Redmond va patcher son outil ou pas. Après tout, il reste encore peu de PC en circulation avec ce CPU.

Pour rappel, il est possible de contourner les exigences de Microsoft et d'installer Windows 11 sur un PC non compatible. La firme de Redmond a toutefois prévenu que votre machine ne pourra être mise à jour… une promesse non tenue pour le moment, puisque même les ordinateurs concernés ont reçu les dernières updates de sécurité.

Source : Windows Latest