Windows 11 : la build 22509 enterre un peu plus le Panneau de configuration au profit des Paramètres

Est-ce bientôt la fin du Panneau de configuration sur Windows 11 ? Microsoft en a déjà parlé, et la chose semble se confirmer avec la prochaine build du système d’exploitation. Dans cette dernière, les Paramètres se dotent de nouvelles options dans la section Paramètres réseau avancés, que l’on trouve initialement dans le Panneau de configuration.

Avec Windows 11, l’intention de Microsoft est claire. Plutôt que de proposer une expérience véritablement nouvelle comme a pu l’être Windows 8 à l’époque, l’éditeur vise plutôt à rafraichir les éléments qui ont fait le succès de Windows 10. En effet, après presque 30 ans d’existence, il reste nécessairement encore quelques vestiges à dépoussiérer. L’un d’eux est sans aucun doute le Panneau de configuration.

Si l’utilitaire est devenu au fil du temps une institution, difficile aujourd’hui de ne pas le considérer comme dépassé. Très peu ergonomique et désormais quasi obsolète grâce à la refonte des Paramètres, ce n’est qu’une question de temps avant celui-ci ne rejoigne le panthéon des applications Windows. Dès l’annonce de Windows 11 par ailleurs, Microsoft avait laissé entendre qu’il serait bientôt remplacé. La chose semble se confirmer avec la nouvelle build.

Les Paramètres s’accaparent une nouvelle option du Panneau de configuration

La build 22509 inclut donc un changement notoire dans l’application Paramètres. En se rendant dans Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés, les utilisateurs trouveront désormais des options comme Recherche de réseau et Partage de fichiers et d’imprimante, des options auparavant présentes dans le Panneau de Configuration. Bien entendu, ces dernières ne se trouveront plus dans l’utilitaire une fois la mise à jour effectuée.

En outre, d’autres nouveautés sont au programme, comme quelques petites améliorations dans la section Imprimantes et scanners, qui permettent notamment d’afficher plus d’informations sur ces appareils. Quoi qu’il en soit, Microsoft continue ses efforts pour migrer le Panneau de configuration vers les Paramètres. Il y a fort à parier que d’autres options rejoignent l’application dans les prochains mois.

La build 22509 est disponible pour les membres du programme Insiders via le canal Dev et devrait donc être déployé auprès du grand public dans les semaines à venir.

Source : Windows Latest