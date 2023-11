Windows 11 : découvrez Files v3, l’app gratuite qui fait de l’ombre à l’Explorateur de fichiers de Microsoft

Files v3 est une application pour Windows 11 qui se propose de remplacer l'Explorateur de fichiers.

L’Explorateur de fichiers est l’une des fonctionnalités phares de Windows 11, et dans les faits, il est impossible d’utiliser le système d’exploitation sans recourir à cet outil. Pourtant, il faut bien le dire, le « File Explorer » reste lent, et ce malgré les efforts répétés de Microsoft d’en améliorer les performances et l’ergonomie. En effet, qui n’a jamais pesté à l’encontre de l’Explorateur de fichiers qui plante et bloque par conséquent d’autres éléments de l’OS, comme la Barre des tâches ou le centre de notifications ? De nombreuses entreprises ont décelé ce besoin et proposent des solutions alternatives.

Files v3 est un gestionnaire de fichiers moderne qui aide les utilisateurs à organiser leurs fichiers et leurs dossiers, tout comme l’Explorateur de fichiers de Windows 11. Il est « développé et maintenu par la communauté open source », afin de proposer « le meilleur gestionnaire de fichiers pour Windows ». Son interface est conçue pour être familière, et de prime abord, rien ne le distingue du File Explorer natif de l’OS de Microsoft.

Files v3 se propose de remplacer l'Explorateur de fichiers de Windows 11

Il est ainsi possible de « Définir Files v3 comme explorateur de fichiers par défaut » en se rendant dans « Paramètres > Avancé > Fonctionnalités expérimentales ». Un réglage à réserver aux utilisateurs les plus aguerris cependant, car il modifie le registre système et peut avoir des effets secondaires inattendus sur votre système. À utiliser à vos propres risques donc…

Files v3 fonctionne avec un grand nombre de services de stockage dans le Cloud. En plus de gérer les fichiers hébergés sur One Drive, supporté nativement par Windows 10/11, Files v3 prend également en charge les fichiers Google Drive, Box, DropBox ou encore iCloud, sans oublier les serveurs auxquels vous accédez en FTP, par exemple. Vous pourrez ainsi :

Afficher vos fichiers hébergés sur des services de stockage dans le cloud

Pour ce faire :

téléchargez et installez le clients desktop correspondant au service que vous utilisez (Google Drive ou iCloud, par exemple)

correspondant au service que vous utilisez (Google Drive ou iCloud, par exemple) Files v3 détectera et affichera automatiquement les lecteurs idoines, à condition que l’application client soit sur votre PC

Bien que son interface de base ressemble énormément à ce que propose l’Explorateur de fichiers de Windows 11, Files v3 se révèle bien plus facile à utiliser et plus joli que son inspiratrice. On peut y naviguer avec des raccourcis, et il offre de nombreuses options de personnalisation. On peut, par exemple :

Modifier la couleur de l’arrière-plan :

cliquez sur l’icône engrenage

cliquez sur Apparence

choisissez une des couleurs proposées par Files

ou définissez votre propre teinte en cliquant sur le sélecteur de couleur à droite

Changer la police de caractères :

rendez-vous dans « Paramètres > Avancé »

cliquez sur « Modifier le fichier des paramètres »

ledit fichier s’ouvrira dans votre éditeur de texte brut préféré ou dans le « Bloc-notes »

important : fermez l’application Files avant de continuer

modifiez la valeur de la clé AppThemeFontFamily

Files v3 supporte les branches Github et Git

Files v3 permet aussi de facilement gérer vos projets Git. Sans jamais quitter l'application, vous pouvez ainsi « créer de nouvelles branches, passer de l’une à l’autre et synchroniser vos modifications ». En outre, il offre la possibilité de créer et extraire des archives en quelques clics, ce qui facilite la compression et la décompression des fichiers.

Files v3 offre également des fonctionnalités avancées telles que l’étiquetage des fichiers pour une organisation facile, la prise en charge de QuickLook pour prévisualiser les fichiers sans les ouvrir. Que vous soyez un utilisateur chevronné ou que vous cherchiez une alternative performante à l’Explorateur de fichiers, Files v3 est une solution que vous devriez envisager. Cerise sur le gâteau, l'application est gratuite si vous la téléchargez sur le site Internet et coûte 8,99 € sur le Microsoft Store.