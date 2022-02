Windows 11 : finalement, Microsoft va opter pour plus d’une mise à jour par an

Microsoft a visiblement changé de cap concernant les mises à jour de Windows 11. Alors que la firme de Redmond n’en prévoyait qu’une majeure par an, l’update de février prouve que sa stratégie a finalement changé. En effet, l’éditeur promet désormais l’arrivée fréquente de nouvelles fonctionnalités attendues.

Windows 10 a marqué un tournant dans l’histoire du système d’exploitation. En effet, c’est avec cette version que Microsoft s’est donné un objectif ambitieux : proposer au moins deux mises à jour majeures par an. Seulement voilà, ambitieux est le mot, car la firme de Redmond se retrouvera vite dépassée par la charge de travail. Elle finira par opter par le système désormais bien connu de deux mises à jour par an, une mineure et une majeure.

Quand est arrivé Windows 11, Microsoft est même allé plus loin en annonçant que désormais, les utilisateurs auront seulement droit à une mise à jour an. Officiellement, celle de 2022 ne devrait pas arriver avant cet été. On s’attend ainsi à ce que celle-ci soit déployée aux alentours du mois d’octobre, une manière comme une autre de fêter l’anniversaire du système d’exploitation.

La mise à jour de février redistribue les cartes pour Windows 11

Mais aujourd’hui, on peut se demander si cette stratégie est encore d’actualité. En effet, hier, Microsoft a déployé une mise à jour de taille pour Windows 11 qui ajoute de nombreuses fonctionnalités très attendues, comme la compatibilité des applications Android ou encore une barre des tâches retravaillée. Autrement dit, on ne peut vraiment qualifier cette dernière de mise à jour mineure.

Sans pour autant dire que l’on se trouve fasse à une véritable révolution, Microsoft ne s’est pas contenté de corriger de simples bugs. « Comme le montre la version d’aujourd’hui, nous nous engageons à offrir des expériences dans Windows 11 qui enrichissent et inspirent la vie des gens », écrit la firme sur son blog. « Au fil du temps, vous verrez que nous diffuserons plus fréquemment de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11 pour les utilisateurs finaux, en plus de notre mise à jour annuelle ».

À quoi va ressembler alors le calendrier de déploiement de Microsoft ? En se basant sur cette déclaration, on peut imaginer une mise à jour majeure par an, qui s’accompagnera de plusieurs petites updates plus ou moins mineures qui apporteront des nouveautés intéressantes. De ce fait, certaines d’entre elles pourraient être disponibles directement via le Microsoft Store, sans avoir besoin de passer par Windows Update.

Source : Microsoft