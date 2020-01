Meilleur forfait mobile 2020 : Comparatif des offres de janvier

Comment bien choisir son forfait mobile ? Les offres de promotion sont monnaie courante, de mĂŞme que les forfaits sans engagement. Lisez ce dossier pour vous aider Ă mieux identifier les offres qui correspondent Ă vos besoins et prĂ©parez votre changement d’opĂ©rateur mobile.

La quantitĂ© de forfaits mobiles proposĂ©s par les opĂ©rateurs a de quoi vous en faire perdre votre latin ? Avant toute chose, il faut bien identifier ses besoins et savoir Ă quoi s’attendre lorsque l’on choisit telle ou telle solution. En outre, les opĂ©rateurs mettent en place rĂ©gulièrement des offres de promotion qui permettent de profiter d’un forfait mobile pour un prix dĂ©risoire. Alors comment mieux choisir le meilleur rapport qualitĂ©/prix en fonction de vos critères ?

Orange, SFR, Bouygues, Free, MVNO… : pourquoi et comment bien choisir son opĂ©rateur

En France, quatre opĂ©rateurs mobiles disposent de leur propre rĂ©seau d’antennes : Orange, SFR, Bouygues et Free Mobile. Ils ne disposent pas du mĂŞme nombre de sites, dans les mĂŞmes endroits, si bien que la couverture de ces opĂ©rateurs et leurs performances peut ĂŞtre satisfaisante avec l’un et catastrophique avec un autre, en fonction de votre lieu gĂ©ographique. L’observatoire 2G / 3G / 4G de l’ANFR permet carte Ă l’appui de savoir qui des quatre opĂ©rateurs a la meilleure couverture dans votre lieu gĂ©ographique.

Les quatre opĂ©rateurs disposent de boutiques physiques et d’un service client dĂ©diĂ©, deux aspects assez pratiques en cas de problème. A cĂ´tĂ© des quatre opĂ©rateurs nationaux, il existe quantitĂ© d’opĂ©rateurs virtuels (MVNO). Ces derniers se reposent sur l’un des quatre rĂ©seaux nationaux pour leur couverture et certains permettent mĂŞme de passer de l’un Ă l’autre dans certains endroits.

NRJ Mobile ou La Poste Mobile par exemple proposent ainsi des forfaits Ă prix cassĂ© sur des rĂ©seaux de qualitĂ©. Mais attention : ils n’ont dans la plupart des cas pas de boutique en dur, et leur service client n’est pas forcĂ©ment aussi bon que celui des opĂ©rateurs nationaux. Enfin, il y a aussi un intermĂ©diaire, celui des MVNO directement issus des opĂ©rateurs nationaux. Ces derniers, Sosh, B&YOU et RED sont lĂ pour attirer ceux qui changent souvent de forfait avec des offres de qualitĂ© sans engagement.

🤔Réfléchissez à vos besoins

Plusieurs aspects doivent guider le choix d’un forfait mobile, Ă commencer par le budget, qui va utiliser le forfait (vous, vos enfants, ou vous en tant que deuxième ligne), et quel est votre fournisseur d’accès Ă internet fixe. CĂ´tĂ© budget, le coĂ»t gĂ©nĂ©ral des forfaits a beaucoup baissĂ© ces dernières annĂ©es. Si bien que l’illimitĂ© en appels voix / SMS et MMS est pratiquement devenu la norme et qu’on trouve de tels forfaits avec une enveloppe data confortable dans la tranche 10-20 euros par mois.

Les forfaits qui n’ont pas les appels illimitĂ©s peuvent ĂŞtre aussi intĂ©ressants : guerre des opĂ©rateurs oblige, leur prix peut ĂŞtre particulièrement bas, Ă l’image par exemple du forfait Free Mobile Ă 2 € par mois qui inclut 2 h d’appels, SMS/MMS illimitĂ©s et 50 Mo d’internet. Ce forfait peut carrĂ©ment ne coĂ»ter rien du tout par mois, Ă condition d’ĂŞtre abonnĂ© Freebox. Bien sĂ»r, il ne convient pas forcĂ©ment Ă une ligne principale, sauf si vous utilisez très peu votre smartphone – les 50 Mo de data, en particulier, sont très vite partis.

Dans ce type de petits forfaits, particulièrement adaptĂ©s, par exemple, aux enfants, il faut aussi se demander dès le dĂ©part si on veut un forfait bloquĂ© ou non : cela peut permettre d’Ă©viter du hors forfait, souvent au prix fort. Il y a parfois comme chez Orange des options pour rendre l’appel de certains numĂ©ros illimitĂ©. Si vous voyagez beaucoup, regardez bien les conditions de votre contrat Ă l’Ă©tranger : y-a-t-il une enveloppe data suffisante ? L’opĂ©rateur facture du hors forfait ?

Par ailleurs tous les opĂ©rateurs proposent des offres quadruple play incluant accès internet fixe et forfait mobile. Renseignez-vous bien auprès de votre opĂ©rateur actuel et comparez le montant total des mensualitĂ©s avec d’autres solutions. Enfin pour des lignes utilisĂ©es très occasionnellement (par exemple pour des amis en visite depuis l’Ă©tranger), il y a la solution des cartes prĂ©payĂ©es.

De combien de data avez-vous besoin ?

Une des questions qui revient souvent, c’est Ă quoi correspondent les mĂ©gaoctets et gigaoctets de data en terme d’utilisation :

Entre 50 et 100 Mo : suffisant pour consulter occasionnellement vos emails, ou regarder une poignĂ©e de vidĂ©os YouTube sur le smartphone… par mois. La plupart trouvera cette faible enveloppe data bien trop frustrante sur un smartphone.

: suffisant pour consulter occasionnellement vos emails, ou regarder une poignĂ©e de vidĂ©os YouTube sur le smartphone… par mois. La plupart trouvera cette faible enveloppe data bien trop frustrante sur un smartphone. Entre 1 et 10 Go : suffisant pour utiliser votre smartphone et ses services normalement sans vous soucier de griller votre forfait en une journĂ©e – si vous utilisez votre smartphone quotidiennement, la tranche 1-3 Go risque d’ĂŞtre un peu juste Ă l’usage

: suffisant pour utiliser votre smartphone et ses services normalement sans vous soucier de griller votre forfait en une journĂ©e – si vous utilisez votre smartphone quotidiennement, la tranche 1-3 Go risque d’ĂŞtre un peu juste Ă l’usage + de 10 Go : on entre sur des usages plus intensifs comme le partage de connexion internet et le tĂ©lĂ©chargement de sĂ©ries Netflix par exemple – plus gĂ©nĂ©ralement tout ce qui consomme de la bande passante (vidĂ©os, applications, streaming, etc…).

đź’°Forfaits sans engagement : faut-il ĂŞtre opportuniste et changer souvent de forfait ?

Autrefois la norme, c’Ă©tait les forfaits avec un engagement sur 12 ou 24 mois. Aujourd’hui, tous les opĂ©rateurs proposent des forfaits Ă un prix raisonnable sans engagement. Disons-le sans dĂ©tour : il faut dans la mesure du possible privilĂ©gier les offres sans engagement. Lorsque vous ĂŞtes engagĂ© et que vous souhaitez pour une raison ou une autre changer d’opĂ©rateur, vous devez dans la plupart des cas rĂ©gler les mensualitĂ©s qui vous restent. L’engagement, c’est aussi courir le risque d’ĂŞtre forcĂ© de payer un forfait trop cher pendant une longue durĂ©e, alors que le marchĂ© des forfaits mobiles est très concurrentiel, pour le plus grand bonheur des consommateurs.

Certains comme Free pratique des ventes privĂ©es lors desquelles les forfaits illimitĂ©s sont bradĂ©s Ă prix plancher parfois à seulement 0,99 € par mois pendant un an. Un prix dĂ©risoire, dont vous ne pourrez sans doute jamais profiter si vous avez un engagement. Aujourd’hui, on peut très facilement transporter son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’un opĂ©rateur Ă l’autre, si bien que changer souvent d’opĂ©rateur est une pratique courante.

đź“žComment bien prĂ©parer le transfert d’un opĂ©rateur Ă un autre ?

Si vous êtes déjà chez un opérateur et que vous vous apprêtez à en changer, faites attention à plusieurs points :

Surtout ne résiliez pas immédiatement votre ancien abonnement si vous souhaitez conserver votre numéro

si vous souhaitez conserver votre numĂ©ro Combien de mois d’engagement vous reste-t-il ? La loi Chatel vous autorise Ă ne rĂ©gler que 25% des mois restants Ă compter du 13 mois d’engagement (ce montant peut influer votre dĂ©cision de changer d’opĂ©rateur ou non)

? La loi Chatel vous autorise Ă ne rĂ©gler que 25% des mois restants Ă compter du 13 mois d’engagement (ce montant peut influer votre dĂ©cision de changer d’opĂ©rateur ou non) Composez le 3179 sur votre smartphone : vous recevrez un SMS contenant le numĂ©ro RIO qu’il faudra donner Ă votre nouvel opĂ©rateur pour qu’il rĂ©silie votre contrat et demande la portabilitĂ© de votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone actuel

📱Le cas des smartphones subventionnés : faut-il les éviter ?

La pratique tend Ă reculer, mais Orange, SFR et Bouygues proposent tous des forfaits avec smartphones « subventionnĂ©s », cela dit, Free Mobile promet d’ici 2021 de rĂ©volutionner ces types d’offres. En d’autres termes que vous allez payer tous les mois via une partie du prix de votre forfait. Le problème des smartphones subventionnĂ©s est multiple. D’abord, il faut savoir qu’en gĂ©nĂ©ral, choisir un smartphone subventionnĂ©, c’est au final aussi faire le choix de le payer plus cher. Les opĂ©rateurs pratiquent la subvention comme des crĂ©dits dĂ©guisĂ©s, et au final la diffĂ©rence entre deux ans de forfait seul vs deux ans de forfait avec smartphone peut dĂ©passer parfois largement le prix d’un smartphone seul. Certains parleraient d’arnaque…

Or contrairement Ă des vrais crĂ©dits oĂą l’Ă©metteur est tenu de vĂ©rifier les conditions de ressources des clients et de leur fournir tout un tas d’informations lĂ©gales sur les taux et leurs droits, les opĂ©rateurs peuvent faire le strict minimum. Si bien qu’il est souvent plus intĂ©ressant de souscrire un crĂ©dit Ă la consommation pour acheter un smartphone nu, plutĂ´t que de l’acheter via une subvention.

Dans tous les cas, acheter son smartphone nu permet de faire des Ă©conomies, et vous offre plus de tranquillitĂ© d’esprit puisque le smartphone vous appartient. Free Mobile favorise ce modèle dans lequel le consommateur achète son smartphone avant de souscrire un forfait. Et propose dans sa boutique des alternatives, comme des offres de location qui permettent d’Ă©changer son smartphone tous les ans, ou des paiements Ă©chelonnĂ©s – dans ce derniers cas, au moins, vous aurez votre smartphone Ă prix coĂ»tant.

Pour vous aider Ă mieux choisir votre prochain forfait, nous vous proposons d’utiliser notre nouvel outil en haut de cette page. Etes-vous un habituĂ© des changements de forfait ? Allez-vous bientĂ´t franchir le pas ? Partagez votre expĂ©rience dans les commentaires !

đź‘ŚLes meilleurs forfaits mobiles en promo au mois de janvier 2020