Le Wi-Fi 7 et ses débits hallucinants arrivent bientôt, c’est confirmé

Le Wi-Fi 7 est dans la dernière ligne droite avant son lancement. En effet, la Wi-Fi Alliance vient de confirmer que la future norme sera finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2024, ouvrant ainsi au passage sa standardisation dans de nombreux appareils grand public (smartphone, PC portable, routeurs, box internet, etc.).

“Le Wi-Fi Certified 7, basé sur la technologie IEEE 802.11 be, sera disponible avant la fin du premier trimestre 2024. Les appareils Wi-Fi 7 arrivent sur le marché aujourd'hui, et Wi-Fi Certified 7 facilitera l'interopérabilité mondiale et apportera des performances Wi-Fi avancées à la prochain ère des appareils connectés”, écrit l'organisme.

Le Wi-Fi 7 ambitionne de concurrencer l'Ethernet

Avec le Wi-Fi 7, l'institution affiche des ambitions conséquentes et entend proposer une alternative sérieuse à l'Ethernet, la connexion filaire internet traditionnelle. En témoignent les débits annoncés, de l'ordre de 40 Gbit/s, soit 5 fois plus rapide que le Wi-Fi 6. Pour proposer de telles performances, le Wi-Fi 7 utilise trois bandes de fréquence, à savoir 2,40 GHz, 5 GHz et 6 GHz (une nouveauté déjà instaurée sur le Wi-Fi 6).

En revanche, la principale nouveauté réside dans l'extension de la taille des canaux, qui passe avec le Wi-Fi 7 à 320 MHz, contre 160 MHz sur les précédentes générations. Par ailleurs, la future norme exploitera également la technologie MLO, qui agrège plusieurs canaux sur différentes bandes de fréquence “pour mettre en évidence la manière dont le trafic réseau peut continuer à s'écouler de manière fluide, même en cas d'interférence ou de congestion sur les bandes”.

Si l'on retrouve aujourd'hui déjà sur le marché des appareils “compatibles” Wi-Fi 7, à l'image des Pixel 8 et 8 Pro ou des smartphones dotés d'un SoC Dimensity 9200 comme le Xiaomi 13T Pro ou l'Oppo Find N3 Flip, ils ne proposent pas encore en réalité une connexion Wi-Fi 7. En revanche, leurs composants permettront une prise en charge complète de la norme après son lancement officiel, notamment via une mise à jour logiciel.

Pour rappel, nous avons appris récemment que les prochaines Freebox pourraient être nativement compatibles avec le Wi-Fi 7. En effet, le code source de Freebox OS contient des lignes mentionnant la future norme.

Source : Tom's Hardware