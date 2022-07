Windows 11 séduit 23% des utilisateurs, mais Windows 10 reste largement en tête

Windows 11 continue son petit bonhomme de chemin sur les PC du monde entier. 9 mois après sa sortie, le système d’exploitation a été adopté par 23 % des utilisateurs. Une progression éclair qui survient après un démarrage relativement lent. En revanche, son grand frère Windows 10 reste pour le moment loin devant, notamment pour des raisons matérielles.

Windows 11 a mis du temps à s’imposer, mais il commence tout doucement à convaincre les utilisateurs. Selon les chiffres d’AdDupplex, le système d’exploitation s’octroie désormais 23,1 % de parts de marché. On est donc bien loin des 0,21 % d’utilisateurs qui s’étaient laissé tenter un peu plus d’un mois après sa sortie. 9 mois plus tard, la dernière itération de Windows semble avoir trouvé son public.

Ce succès s’explique bien entendu par le délai grandissant, qui a permis aux utilisateurs de jauger les nouveautés pour finalement se laisser convaincre. Mais ce sont surtout les efforts de Microsoft pour son déploiement qui ont porté leur fruit. Au fil des mois, la firme de Redmond a augmenté le nombre de PC compatibles, permettant ainsi à de nombreux utilisateurs d’installer la mise à jour.

Pourquoi Windows 10 reste-t-il loin devant Windows 11 ?

Néanmoins, cette dernière est encore loin de tenir tête au mastodonte qu’est Windows 10. Encore aujourd’hui, ce dernier reste en pôle position en s’accaparant plus de 70 % des parts de marché. À elles seules, les versions 21H1 et 21H2 du système d’exploitation sont installée sur respectivement 23,9 % et 38,2 % des PC. Autrement dit, Windows est encore loin d’avoir un pied dans la tombe, et ce pour une raison simple.

Sur le même sujet : Windows 11 prépare déjà le terrain pour sa grosse mise à jour de 2023

En effet, de très nombreux utilisateurs ne peuvent tout simplement pas passer sur Windows 11 pour des raisons matérielles. Avec sa configuration minimum controversée, Microsoft a fait le choix de laisser beaucoup d’utilisateurs sur le côté. Voilà qui explique pour la firme a annoncé continuer le support pour de Windows jusqu’en 2025, afin de laisser le temps aux concernés de se munir d’un PC compatible.

Par ailleurs, l’OS devrait bientôt avoir droit à une mise à jour de fonctionnalités, au même titre que la version 22H2 de Windows 11 disponible depuis peu. En revanche, celle-ci devrait être beaucoup moins fournie en nouveautés.