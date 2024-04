Windows 11 : la fin de WordPad a une date et elle arrive bientôt

Microsoft confirme quand le logiciel de traitement de texte WordPad va tirer sa révérence. On savait qu'il allait disparaître depuis 2023, mais la firme était restée floue sur la date exacte.



C'est la fin d'une époque. Peut-être ignorez-vous que Windows 11 embarque encore ce logiciel de traitement de texte apparu avec Windows 95 il y a 28 ans, WordPad. Il a pourtant rendu service à de nombreux utilisateurs au fil des ans, notamment par sa simplicité d'utilisation et son support natif de la plupart des fichiers textes de base comme les RTF, ODT ou DOC. Malgré ses presque 30 ans d'existence, WordPad reste une alternative viable à Word, Google Docs ou encore Libre Office quand il s'agit de rédiger rapidement un document sans mise en forme complexe.

Sa dernière mise à jour date de 2012 avec le lancement de Windows 8 dont il reprend le design. Depuis, Microsoft ne s'occupe plus du logiciel et annonce en septembre 2023 que WordPad va être supprimé lors d'une future mise à jour du système. Reste à savoir quand exactement, la firme de Redmond restant vague à ce sujet. Fin janvier, une version bêta téléchargeable si vous êtes inscrit au programme Windows Insider supprime WordPad du PC, mais tous les autres utilisateurs peuvent encore en profiter. Plus pour longtemps.

WordPad va tirer sa révérence sur Windows 11 plus vite qu'on ne le pensait

Sur la page intitulée Ressources pour les fonctionnalités dépréciées, Microsoft a ajouté la mention suivante : “WordPad sera supprimé de toutes les éditions de Windows à partir de Windows 11, version 24H2 et Windows Server 2025. Par conséquent, Windows n'aura plus de lecteur RTF intégré par défaut“. C'est donc la mise à jour Windows 11 24H2 attendue pour septembre qui signera la fin du logiciel de traitement de texte. Elle en profitera pour supprimer ces fichiers :

wordpad.exe

WordpadFilter.dll

write.exe

L'entreprise “recommande Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et le Bloc-notes pour les documents en texte brut comme .txt“. Notez que vous pouvez conserver une version fonctionnelle de WordPad en copiant les fichiers wordpad.exe etWordpadFilter.dll sur un support externe. Vous les trouverez dans C:\Program Files (x86)\Windows NT\Accessories.