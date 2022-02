Windows 11 va proposer des conseils pour augmenter la durée de vie du PC et le recycler

Microsoft veut améliorer la durabilité des PC sous Windows 11 et a pour ça ajouté une nouvelle section dans les Paramètres de son système d’exploitation. Baptisée « Sustainability », celle-ci a pour but de conseiller l’utilisateur sur les méthodes pour économiser l’énergie ou encore pour recycler son appareil. Elle n’est pas encore disponible en bêta.

Microsoft a visiblement plusieurs nouveautés dans son sac pour Windows 11 puisque, juste après avoir teasé l’arrivée de stickers pour bureau, la firme de Redmond teste en interne une nouvelle section pour les Paramètres. Celle-ci part d’un constat : nous passons de plus de plus de temps sur nos ordinateurs, et c’est d’autant plus vrai depuis le lancement de Windows 11. Nécessairement les machines s’usent donc plus vite, et n’ont pas toujours l’opportunité d’avoir une seconde vie.

C’est pourquoi les Paramètres de Windows 11 devraient donc bientôt se doter d’un onglet « Sustainaiblity », pour « durabilité ». Découvert par Albacore (@thebookisclosed) sur Twitter, celui-ci semble prendre très à cœur l’économie d’énergie. Ainsi, il est possible d’activer par défaut les paramètres d’économie, mais ça ne s’arrête pas là. S’il le souhaite, l’utilisateur peut bénéficier de conseils spécifiques pour augmenter la durée de vie de son PC.

Windows 11 va vous aider à garder votre PC plus longtemps

Ainsi, dans une section appelée « Recommandations d’économie avancées », le système d’exploitation propose d’« examiner les paramètres susceptibles d’avoir un impact plus important sur les utilisateurs afin de trouver d’autres moyens d’économiser l’énergie ». Enfin, quand malgré tout la vie du PC en question arrive à sa fin, Windows 11 renvoie vers une page de conseils pour apprendre à recycler correctement sa machine.

Pour l’heure, Microsoft ne semble pas avoir déployé la fonctionnalité auprès des membres Insiders. Elle n’a, de ce fait, aucune date de lancement prévu pour le grand public. Il est donc possible qu’elle ne voit jamais le jour. Néanmoins, au vu de l’intérêt grandissant des utilisateurs pour la question environnementale, qui plus est de l’impact du numérique sur celle-ci, il est probable que Microsoft se positionne durablement — sans mauvais jeu de mot — sur le sujet.