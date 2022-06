Windows 11 : Microsoft commence à déployer la mise à jour 22H2, mais pas pour tout le monde

Microsoft a annoncé que la version finale de Windows 11 22H2 est désormais disponible par le biais de son canal Insider, ce qui permet aux services informatiques de la tester sur des systèmes qualifiés avant qu'elle ne soit déployée plus tard cette année pour tous.

Windows 11 22H2 devrait être disponible dans les mois à venir et apportera un certain nombre de grands changements au système d'exploitation, y compris de nouveaux dossiers du menu Démarrer, des gestes tactiles mis à jour, et le glisser-déposer pour la barre des tâches. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous attendons qu’une version soit disponible à l’essai, et c’est désormais le cas.

En effet, les Insiders dans le canal Release Preview peuvent désormais obtenir la version finale, la build 22621, via l'option Windows Insider dans la section Windows Update de Windows 11. De plus, la mise à jour est également disponible pour les entreprises inscrites dans le canal Release Preview du programme Windows Insider pour les entreprises, ainsi que par le biais de Windows Server Update Service et Azure Marketplace.

Windows 11 22H2 arrive bientôt pour tous les utilisateurs

Le déploiement de la mise à jour est une étape très importante, puisqu’il indique que le développement de cette version est pratiquement terminé. La Release Preview est la dernière étape de la phase de développement de Windows avant sa mise à disposition du public en tant que version stable. À partir de maintenant, seuls des correctifs de bogues et des mises à jour mineures devraient être déployés pour cette version de Windows 11, puisque toutes les nouvelles fonctionnalités ont déjà été ajoutées.

Après la mise à jour, les Insiders continueront à recevoir de nouvelles mises à jour de service par le biais de Windows Update. Attendez-vous donc à ce que Microsoft déploie le Patch Tuesday de la semaine prochaine, qui marquera la première mise à jour officielle de Windows 11 Sun Valley 2.

La version finale est, elle, attendue à l’automne 2022. Il faudra donc encore attendre plusieurs mois avant que tous les utilisateurs puissent profiter des nouvelles fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, on rappelle que cette mise à jour n’est pas vue d’un très bon œil par tous les utilisateurs, puisqu’elle va imposer 35 applications natives. Heureusement, la grande majorité d’entre elles sera assez simple à désinstaller.

Source : Windows Lastest