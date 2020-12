Le service de streaming Disney+ vient de dévoiler les séries, films, dessins animés et documentaires qui seront disponibles en janvier 2021. Au programme : WandaVision, Coco, Les Figures de l'Ombre et plein d'autres nouveautés. En route pour un tour complet de ce qui vous attend sur Disney+ en janvier.

L'année commence sur les chapeaux de roue pour Disney+. Alors que la saison 2 de The Mandalorian s'est achevée dans un final retentissant, il faudra attendre fin 2021 pour découvrir la nouvelle série liée à l'univers Star Wars : Boba Fett. Et si la plateforme s'apprête à ajouter à son catalogue quelques gros blockbusters comme Les Figures de l'Ombre ou encore Coco, c'est surtout la nouvelle série WandaVision qui va faire son apparition. Car 2021 marquera surtout l'entrée en scène de nouvelles séries Marvel. Le couple Scarlett Witch / Vision sera en effet rejoint par Falcon et le soldat de l'Hiver (19 mars 2021) et Loki (mai 2021). Mais revenons-en au programme de janvier : voici tout ce qui vous attend en ce début d'année 2021.

Semaine du 1er au 7 janvier : Eragon, Nos Étoiles contraires

Adapté du roman du même nom, Eragon s'écarte finalement beaucoup de son modèle. Sur la terre d'Alagaësia, un adolescent du nom d'Eragon découvre un jour une pierre bleue. Il s'agit en réalité d'un oeuf de dragon, l'adolescent étant alors destiné dragonnier. Au terme d'un apprentissage, Eragon devra quitter son village accompagné de sa dragonne Saphira pour combattre les Urgals et les Ombres.

Hazel Grace a 17 ans et a survécu à un cancer de la thyroïde quelques années auparavant. Mais la maladie ne lui laisse aucun répit, puisqu'on lui découvre des métastases aux poumons. Quant à Gus, un ancien basketteur, il est en rémission après un cancer des os. Hazel Grace et Gus sont deux adolescents qui vont tomber amoureux après s'être rencontrés dans un groupe de soutien pour les malades du cancer.

Toutes les nouveautés de cette semaine :

À la découverte de Out

Allo la terre, Ici Ned – saison 2

Nos étoiles contraires

Eragon

Le royaume des momies égyptiennes

Semaine du 8 au 14 janvier : Les Figures de l'Ombre, Légendes des studios Marvel

Trois jeunes femmes afro-américaines sont engagées par la NASA pour faire partie de la conquête spatiale. Toutes scientifiques de haut niveau, elles doivent affronter le sexisme et le racisme qui sévit encore dans les années 60 aux États-Unis. Véritables Femmes de l'ombre, chacune va devoir à sa manière parvenir à se faire une place et faire en sorte que la mission Apollo 11 soit couronnée de succès.

En amont de la sortie de la série WandaVision, Disney+ diffusera dès le 8 janvier les deux premiers épisodes d'une série de documentaires baptisée Legends (Légendes des studios Marvel en vf). Histoire de bien de se remettre dans le bain, cette série propose de faire le point sur tous les événements qui se sont produits au cours des Phases I, II et III du MCU, événements liés justement au couple formé par Wanda et Vision.

Toutes les nouveautés de cette semaine :

Légendes des studios Marvel

Les Figures de l'Ombre

Nouveau Départ

Ultimate Supercar

Les Pyjamasques – saison 3

L'atelier du Père Noël

Un Festin de Requins

Mega requin-marteau

Semaine du 15 janvier au 21 janvier : WandaVision, Coco

Le coup d'envoi est donné ! La première série de Disney+ liée à l'univers Marvel débarque ! Et c'est un gros événement en soi, puisque la série WandaVision se déroule après Avengers Endgame. Comment Vision a-t-il survécu au claquement de doigts de Thanos survenu dans Avengers Infinity War ? Pourquoi le couple formé par le synthézoide et la sorcière écarlate semble-t-il vivre dans une série TV des années 50 ? Autant de réponses auxquelles devra répondre la nouvelle série.

Miguel est un jeune garçon qui rêve de devenir musicien. Mais la pratique de la musique est interdite dans sa famille depuis plusieurs générations, sans qu'il ait de réelles explications. Mais Miguel découvre finalement que l'un de ses ancêtres est un grand musicien. Une nuit, il se retrouve projeté dans le Royaume des Morts et part à la recherche de son ancêtre.

Toutes les nouveautés de cette semaine :

Wandavision

Coco

Vampirina – Saison 2

Expédition Everest

Semaine du 22 janvier au 28 janvier : La Légende de Manolo

Au Mexique, le jour de la Fête des Morts n'est pas un jour comme les autres. C'est le moment où les esprits peuvent passer d'un monde à l'autre. Manolo, qui vit dans le village de San Angel, est défié par les dieux : s'il veut conquérir le coeur de la jeune Maria, il va devoir traverser les mondes et faire face à ses plus grandes peurs.

Toutes les nouveautés de cette semaine :

Pixar Popcorn

La Légende de Manolo

Beat Battle

Raven – Saison 3

Apollo : Missions vers la Lune

Semaine du 29 janvier au 4 février : The Greatest Showman

Inspiré de la création du cirque Barnum, ce film raconte l'histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien qui veut créer un spectacle grandiose et qui deviendra un phénomène planétaire.

Toutes les nouveautés de cette semaine :