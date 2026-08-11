Le mois d’août débarque et Disney+ fait le plein de nouveautés en misant sur les sagas mythiques et l’animation. Entre trilogies cultes, retours très attendus et sorties familiales, la plateforme offre un programme idéal pour occuper les longues soirées d’été.

Disney+ aborde le mois d’août avec un programme bien rempli, marqué notamment par l’arrivée intégrale de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Côté cinéma, la plateforme propose des nouveautés pour tous les publics, du film d’action Predator : Badlands à la suite très attendue Zootopie 2.

Pour les séries, l’animation occupe une belle place avec la quatorzième saison de Futurama, un épisode inédit des Simpson et de nouveaux épisodes pour Star Wars : Visions. Enfin, quelques documentaires viennent compléter le catalogue, abordant aussi bien la crise climatique en Islande que les événements du 11 septembre

Voici le calendrier complet de ce mois d’août 2026.

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Les nouveaux films et séries sur Disney+ en août 2026

Predator : Badlands

Trois ans après le succès de Prey, la saga culte de science-fiction s’agrandit avec ce tout nouveau chapitre autonome. L’histoire change d’approche en nous plongeant dans un futur sauvage et inhospitalier, plaçant le terrifiant chasseur extraterrestre au cœur d’un environnement totalement inédit. Le récit suit le parcours d’une jeune femme qui doit lutter pour sa survie face à une créature plus redoutable que jamais.

Toujours réalisé par Dan Trachtenberg, qui a su insuffler un vrai coup de jeune à la franchise, Predator : Badlands met en vedette Elle Fanning dans le rôle principal. Si vous cherchez un thriller d’action intense, visuellement impressionnant et qui renouvelle la mythologie du célèbre prédateur, ce film est clairement le gros blockbuster à ne pas manquer ce mois-ci.

Zootopie 2

Neuf ans après le succès du premier opus, la métropole animale la plus célèbre du cinéma d’animation rouvre ses portes pour une toute nouvelle aventure. Devenus partenaires officiels au sein de la police de Zootopie, la lapine Judy Hopps et le renard Nick Wilde se retrouvent plongés au cœur d’une enquête qui bouscule l’équilibre de la ville. L’apparition d’un mystérieux reptile vient semer la zizanie et force le duo à explorer les quartiers de la cité.

Zootopie 2 conserve le doux mélange d’action, d’humour et de double lecture qui a fait la force du film original. Ne passez pas à côté de cette comédie policière rythmée, capable de séduire aussi bien les enfants que les adultes.

Futurama (Saison 14)

La célèbre série d’animation de science-fiction revient avec une quatorzième saison centrée sur les travers de notre époque. L’équipe de Planet Express reprend du service pour des missions toujours aussi chaotiques à travers la galaxie. Fry, Leela et Bender se retrouvent cette fois confrontés aux dérives de l’intelligence artificielle, aux excès des réseaux sociaux et aux déboires de la vie moderne, passés au crible du XXXI? siècle.

Toujours imagée par Matt Groening et David X. Cohen, cette nouvelle volée d’épisodes conserve l’équilibre de la série, entre satire sociale et références pop-culture. Si vous cherchez une comédie décalée capable de porter un regard cynique mais amusé sur notre quotidien, cette saison de Futurama saura parfaitement accompagner vos soirées d’été.

Star Wars : Visions Présente – Le Neuvième Jedi

Issu de la série d’anthologie Star Wars : Visions, l’univers du Neuvième Jedi se poursuit avec ce nouvel épisode. L’histoire se déroule dans un futur lointain où les Jedi ont quasiment disparu. On y suit Kara, la fille d’un forgeron capable de fabriquer des sabres laser, chargée de livrer ces armes aux derniers guerriers dispersés dans la galaxie.

Pensé par le studio japonais Production I.G, le projet mélange le style de l’animation japonaise aux codes de la saga. C’est une bonne option si vous cherchez une histoire originale qui s’éloigne des films principaux, tout en profitant d’une belle animation et de chouettes scènes de combat.

Le Seigneur des Anneaux (La Trilogie)

C’est l’événement cinéma du mois sur la plateforme l’arrivée intégrale de la trilogie réalisée par Peter Jackson (La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi). L’histoire suit la longue traversée de Frodon Sacquet et de la Communauté à travers la Terre du Milieu, avec pour mission d’apporter l’Anneau Unique jusqu’aux flammes de la Montagne du Destin pour détruire Sauron.

La saga reste une référence du cinéma fantastique avec ses décors impressionnants et ses batailles monumentales. Que ce soit pour la revoir ou la faire découvrir, l’arrivée des trois films d’un coup est l’occasion parfaite pour se lancer dans un marathon cet été.

Les films d’août

Lego Ninjago – 01/08

La Grande Aventure Lego – 01/08

La Grande Aventure Lego 2 – 01/08

Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau – 01/08

Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours – 01/08

Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi – 01/08

Predator : Badlands – 06/08

Camp Rock 3 – 14/08

Zootopie 2 – 28/08

Les séries d’août

Peppa Pig – Saisons 7 & 8 – 01/08

Futurama – Saison 14 – 03/08

Star Wars : Visions Présente Le Neuvième Jedi – 05/08

Waverly Place : Les nouveaux sorciers – Saison 3 – 05/08

The Shards – 06/08

Les Simpson – “Yellow Mirror” (épisode inédit) – 26/08

Adults – Saison 2 – 28/08

Yu-Gi-Oh ! – Saison 3 – 29/08

Black Clover – 30/08

Les documentaires & événements d’août

Dernier Glaciers : L’Islande face au temps – 01/08

Lion – courant août

11 septembre : Destin croisés – courant août