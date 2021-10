Windows 11 SE : Microsoft travaille sur une version allégée de l’OS pour des Surface plus abordables

Microsoft travaillerait actuellement sur une version SE de Windows 11. Cette version lite serait destinée en priorité au marché de l'éducation, un secteur principalement occupé par Google avec ses Chromebooks. En outre, le constructeur développerait en parallèle une nouvelle Surface accessible aux bourses les plus modestes.

Comme vous le savez peut-être, la version finale et stable de Windows 11 est sorti depuis le 5 octobre 2021. Malgré ce déploiement mondial, l'OS n'embarque pas encore la totalité des fonctionnalités annoncées par Microsoft, à l'image de la prise en charge des applis Android, disponible en bêta seulement.

Or et comme nous l'apprennent nos confrères du site Windows Central, Microsoft travaillerait actuellement sur une nouvelle version de son dernier système d'exploitation. Baptisée Windows 11 SE, cette mouture allégée de l'OS serait avant tout destinée au marché de l'éducation. Selon les sources du site, cette version ressemblera aux variantes S de Windows 10 conçues pour les appareils à faible coût. L'objectif de Microsoft est affiché : venir concurrencer Google et ses Chromebooks sur le marché de l'éducation, un secteur où la firme de Mountain View est en position de force.

Microsoft se frotte à ChromeOS avec Windows 11 SE et un nouveau Surface

Et justement, cette version lite de Windows 11 s'accompagnerait également d'une nouvel ordinateur portable Surface. Portant le nom de code Tenjin, la coque serait intérieurement en plastique et l'appareil embarquerait un écran de 11,6 pouces (1368 x 768 px), un processeur Celeron N4120 d'Intel et 8 Go de mémoire vive. Côté connectiques, il faudrait juste compter sur un port USB-Type A et USB Type-C, ainsi qu'une prise casque.

Microsoft envisagerait de proposer ce Surface aux élèves allant de la maternelle à la terminale. Selon les précisions de la source de Windows Centrale, cet ordinateur portable sera appelé Surface Laptop SE pour “Student Edition” ou “School Edition”. Son prix serait fixé sous la barre des 400 dollars pour être accessible au plus grand nombre et surtout rester compétitif face aux Chromebooks. Toujours d'après Windows Central, Windows 11 SE et le Surface Laptop SE seraient présentés par Microsoft d'ici la fin d'année 2021.

Quoi qu'il en soit, l'existence de Windows 11 SE paraît plus que probable. Microsoft avait déjà décliné Windows 10 dans une version SE en 2017 pour tenter de s'imposer face à Chrome OS, en vain. La faute à l'impossibilité d'installer des applications qui ne sont pas dans Windows 10 ou dans le Windows Store. Il faudra justement que Microsoft trouve une solution à ce problème.