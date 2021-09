Cette astuce géniale permet d’installer Windows 11 sur un PC non compatible

Malgré les restrictions imposées par Microsoft, un petit utilitaire permet d'installer Windows 11 sur tout type de PC, même ceux qui sont dépourvus d'un TPM 2.0. Rapide, efficace, ce script permet donc de profiter de Windows 11 sur une ancienne machine, alors que Microsoft a tout fait pour bloquer ce type d'installation. Voici comme faire.

Plus que quelques jours avant la sortie définitive de Windows 11 ! Le nouveau système d'exploitation sortira en effet le 5 octobre 2021, avec un déploiement progressif qui s'étalera jusqu'en 2022. En attendant, il est toujours possible de tester librement une préversion du système d'exploitation en participant au programme Windows Insider. Celles et ceux qui ont souscrit à ce programme disposent même depuis peu d'une édition quasi définitive de l'OS.

Reste malgré tout un problème, et pas des moindres : Windows 11 montre certaines exigences au niveau matériel. Une carte-mère disposant d'un module TPM 2.0, la prise en charge du démarrage sécurisé et un processeur suffisamment récent. Pour vérifier que toutes ces conditions sont bien remplies, Microsoft a mis à disposition un petit outil baptisé PC Health Check. Si le logiciel retourne un message d'erreur, point de salut : Windows 11 ne s'installera pas sur votre PC. À moins de passer par l'image ISO de Windows 11 et de partir sur une réinstallation complète du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il va falloir effacer le disque dur ou la partition d'installation de Windows 10.

Un outil permet de forcer l'installation de Windows 11 sur les PC sans puce TPM 2.0

Si votre PC est déclaré comme étant incompatible par PC Health Check, pas de panique : un petit logiciel, simple et rapide à utiliser, devrait résoudre tous vos ennuis. Il s'agit en fait d'un petit script que vous connaissez peut-être déjà si vous avez jeté un oeil à notre guide d'installation de Windows 10. MediaCreation Tool, le logiciel en question, vient tout juste d'être mis à jour et permet de télécharger un fichier ISO de Windows 11. Il suffit de le lancer pour récupérer une image complète de Windows 11, image qu'il est possible de monter virtuellement sous Windows 10, ou que l'on peut copier sur une clé USB bootable.

Dans sa dernière mise à jour, MediaCreation Tool propose un second script, en plus de celui permettant de télécharger Windows 11. Répondant au nom de Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd, cette petite commande permet de patcher la base de registre au moment de l'installation de Windows 11. Une astuce que l'on connaissait déjà, mais qui est désormais intégrée dans un “pack tout-en-un”.

Cet outil permet d'installer Windows 11 sur tout type de PC, même s'il ne remplit pas les conditions exigées par Microsoft. Grâce à lui, il est alors possible de mettre à jour un PC équipé de Windows 10 (sans passer par une réinstallation complète, donc). Il est aussi envisageable d'installer Windows 11 sur un disque dur ou une partition vierges, mais également de mettre en place l'OS dans une machine virtuelle comme VMware ou VirtualBox.

Comment installer Windows 11 sur un PC non compatible

Avant tout, gardez en tête que la version de Windows 11 officiellement disponible pour le moment n'est pas encore définitive. Mais il s'agit d'une édition vraiment très proche de la RTM (Release to manufacturing), qui ne devrait pas poser de problèmes majeurs de compatibilité ou d'instabilité.

Comme évoqué plus haut, le petit script est relativement simple à utiliser. Voici la procédure à suivre :