Windows 11 : voici comment Microsoft va booster la vitesse de transfert des données

Windows 11 continue à s'améliorer, et notamment du côté du transfert de fichiers sur un réseau local. Microsoft vient en effet de revoir de fond en comble son algorithme de compression, qui ne traitait jusqu'à présent qu'une infime partie des données.

Microsoft a récemment diffusé une mise à jour facultative pour Windows 11 (KB5016691) et Windows Server 2022 (KB5016693). Si cette update est pour le moment optionnelle, elle sera intégrée au Patch Tuesday diffusé le 13 septembre 2022.

Cette mise à jour fait mention d'une nette amélioration du système de compression utilisé par le protocole SMB (Server Message Block). Lancé en 1985, ce protocole permet d'échanger des données entre différentes machines, que ce soit un PC, un NAS, une imprimante, une box, etc. Microsoft vient de détailler pourquoi cette mise à jour permet de transférer des données encore plus rapidement sur un réseau local.

Windows 11 dope la vitesse de transfert des fichiers grâce à un nouvel algorithme

Jusqu'à présent, la méthode de compression utilisée par le protocole SMB était des plus rudimentaires :

d'une part, parce que le système ne traitait que les fichiers de plus de 500 MiB. Par conséquent, tous les fichiers d'une taille inférieure n'étaient pas compressés.

d'autre part, parce que l'algorithme de compression de Windows ne s'intéressait pas à l'intégralité du fichier, mais basait ses calculs sur une “estimation”. Si, sur les 500 premiers MiB, il détectait que moins de 100 MiB pouvaient être compressés, alors il abandonnait toute tentative de réduire la taille des données envoyées sur le réseau.

De quoi accroître considérablement le temps nécessaire au transfert de volumineux fichiers sur un réseau local. Mais bonne nouvelle : avec la mise à jour KB5016691 de Windows 11, ces restrictions sont levées. Désormais, Windows 11 tente de compresser tout type de fichier, peu importe sa taille. L'algorithme s'intéresse par ailleurs à l'intégralité d'un fichier et ne se contente plus de baser son estimation sur les 500 premiers MiB de celui-ci.

En conséquence de quoi, cette nouvelle méthode de compression SMB permet de réduire drastiquement le temps de transfert entre deux PC, un NAS et un ordinateur, une imprimante et un PC, etc. Bien entendu, ce nouvel algorithme n'aura d'effet que sur les fichiers qui ne sont pas ou très peu compressés. Inutile d'espérer un quelconque gain sur un fichier JPG, 7Z, ZIP, RAR, MP4, etc. En revanche, sur les fichiers BMP, VHDX ou ISO, le gain peut être significatif.

Si vous souhaitez télécharger cette mise à jour, deux possibilités s'offrent à vous : soit attendre le Patch Tuesday du 13 septembre 2022 (il sera automatiquement téléchargé via le Windows Update), soit lancer dès à présent son installation, en vous rendant dans les fonctions Paramètres > Windows Update du système d'exploitation. En cliquant sur le bouton Rechercher des mises à jour, la mise à jour KB5016691 devrait y figurer, comme sur la capture d'écran ci-dessus.