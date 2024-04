Windows 11 : l’Outil Capture d’écran pourra scanner les codes QR et utiliser des émojis

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, l’Outil Capture d’écran, qui permet de faire exactement ce que son nom annonce, recevra bientôt un lot de nouvelles fonctionnalités.

Microsoft prépare une nouvelle série de mises à jour utiles pour l'humble outil d'écrêtage de Windows 11. Des fuites révèlent que l'utilitaire intégré de capture d'écran est sur le point de prendre en charge plusieurs nouvelles fonctionnalités.

La première nouveauté est la possibilité d'annoter vos captures d'écran avec des caractères et des symboles emoji. À l'instar des options existantes permettant de dessiner des formes, des lignes et des appels de texte, l'Outil Capture d’écran permettra bientôt aux utilisateurs d'orner leurs captures d’émojis.

L’Outil Capture d’écran va devenir encore plus pratique

L’Outil Capture d’écran bénéficie également d'une prise en charge intégrée de la numérisation des codes QR afin de faciliter la vie des utilisateurs. Plutôt que d'avoir à sortir son téléphone pour scanner un code QR, l'application détectera automatiquement tout élément présent dans une capture d'écran et vous permettra d'accéder rapidement au contenu lié.

Enfin, l'outil de découpe se prépare à tirer parti de la prise en charge croissante de l'affichage HDR par Windows 11 grâce à la correction automatique des couleurs pour les captures d'écran HDR. Pour les écrans HD Color, les captures d'écran peuvent parfois donner des images délavées et sous-saturées lorsqu'elles sont visualisées sur un écran SDR.

Pour pallier ce problème, l'outil de découpe propose une fonction intégrée de correction des couleurs HDR. En quelques clics, il ajustera les couleurs et les niveaux de luminosité des captures HDR pour s'assurer qu'elles s'affichent correctement sur des moniteurs et des écrans standard non HDR.

Aucun calendrier officiel n'a été annoncé, mais ces nouvelles fonctionnalités de l'outil de découpe devraient faire leur apparition pour les utilisateurs Windows Insiders dans les mois à venir, avant d'être déployées à plus grande échelle. Avec ces trois mises à jour, Microsoft montre qu'elle a encore de nouveaux tours dans son sac pour améliorer cet outil essentiel pour de nombreux utilisateurs, puisqu’il est intégré à Windows 11. La possibilité d'annoter en profondeur, de scanner des codes QR en toute transparence et de s'adapter aux écrans HDR en fera un outil encore plus polyvalent.