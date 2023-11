Windows 11 : la dernière mise à jour contient pas mal de bugs gênants

Le dernier “patch tuesday” de Windows 11 a engendré des bugs chez plusieurs utilisateurs, dont certains particulièrement pénibles. Si possible, attendez avant de lancer l'installation de la mise à jour KB5032190.

Windows 11 se met à jour au quotidien, ou presque. La plupart du temps, vous ne le voyez même pas, comme les mise à jour de définitions pour Windows Defender, l'anti-virus de Microsoft. Mais quand il s'agit d'ajouter des fonctionnalités ou de corriger tout une série de bugs, c'est une autre histoire. La mise à jour KB5032190 de Windows 11 est de celle-là. Elle a eu lieu le deuxième mardi de novembre 2023 dans la cadre du fameux “Patch Tuesday” mensuel. Une bonne nouvelle en théorie puisqu'elle débloque les nouveautés apportées par Moment 4 à tous les utilisateurs.

Sauf que, inévitablement pourrait-on dire, plusieurs utilisateurs sont depuis confrontés à des bugs, dont certains rendent très laborieuse l'utilisation du PC. Ils touchent aussi bien les personnes sous la version 23H2 de Windows 11 que sous la 22H2. Pour les moins chanceux (ou le contraire, c'est selon), la mise à jour ne s'installe tout simplement pas. L'ordinateur redémarre en boucle tandis que les changements apportés au système sont annulés. Ce bug concerne tous les types de licence Windows : Famille, Pro et Entreprise.

La mise à jour KB5032190 de Windows 11 introduit des bugs pénibles

Parmi celles et ceux qui ont pu installer la mise à jour, plusieurs ont constaté que les icones de leur barre de tâches ont disparu. C'est un bug introduit avec Moment 4 qui a visiblement échappé aux correctifs de la KB5032190. Microsoft y a remédié dans une version de test, mais on ne sait pas quand elle sera déployée chez tout le monde. En attendant, la seule solution est de redémarrer l'Explorateur de fichiers dans le Gestionnaire des tâches toutes les 30 minutes environ.

Lire aussi – Windows 11 : désinstaller ces deux programmes sans risque sera enfin possible

Pour d'autres, le comportement des icones est très étrange : ils sont bien là, mais décalés de un dans leur exécution par Windows. Cliquer sur Word ouvre Edge, OneNote ouvre Word, etc. Pas facile de s'y retrouver dans ces conditions. On note aussi une lenteur et des bugs d'affichage avec les bureaux virtuels. L'utilitaire de résolution des problèmes ne détecte rien, aussi il va falloir attendre que Microsoft apporte une correction globale.

Source : Windows Latest