Windows 11 va vous permettre d’être le premier à télécharger les mises à jour, voici comment

Microsoft vient de publier les mises à jour d'avril 2023 pour Windows 11 et Windows 10, introduisant un nouveau bouton pour télécharger les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles.

Windows 11 version 22H2 vient de recevoir une nouvelle mise à jour assez importante, numérotée KB5025305. Le correctif introduit un interrupteur qui permet aux utilisateurs de donner la priorité à leur PC pour recevoir les mises à jour de fonctionnalités avant les autres appareils. Intitulé « Recevoir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles », le commutateur se trouve sur la page Windows Update dans l'application Paramètres.

Si vous souhaitez maintenir votre ordinateur à jour et tester les nouvelles fonctionnalités le plus rapidement possible, cette option est donc faite pour vous. Cependant, son activation n’est pas forcément une bonne idée pour tous les utilisateurs, on vous explique pourquoi.

Lire également – Windows 11 : la mise à jour est gratuite pour les utilisateurs de Windows 7 et 8, comment la télécharger

Activer l’option sur Windows 11 n’est peut-être pas une bonne idée

Si l'option permettant de recevoir immédiatement les mises à jour est utile, elle comporte un risque. En effet, les utilisateurs précoces peuvent potentiellement être victimes d'un bug, et le risque d'en rencontrer un est toujours présent. À chaque nouvelle mise à jour, Microsoft vient corriger quelques problèmes, mais il arrive parfois que de nouveaux problèmes soient ajoutés par erreur.

Le fait d'attendre un peu avant de recevoir une mise à jour peut minimiser le risque de rencontrer un bug, en particulier avec les mises à jour de fonctionnalités.

Notez que la nouvelle mise à jour apporte également quelques modifications à l'esthétique de l'icône des widgets dans la barre des tâches. Les utilisateurs ont peut-être déjà vu ce changement dans les versions de test, mais il est maintenant présent dans la version finale de Windows 11. La mise à jour optionnelle arrivera bientôt pour tous les PC sous Windows 11, car elle sera déployée pour tous les utilisateurs en tant que mise à jour cumulative pour le mois de mai.

En attendant, si votre ordinateur est connecté en Wi-Fi, vous pouvez suivre notre guide pour améliorer votre débit Internet avec la fréquence 5 GHz de votre réseau.