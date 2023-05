Windows 11 : l’intelligence artificielle Copilot fait son entrée, voilà qui pourrait tout changer

L'intelligence artificielle s'immisce décidément partout, même dans Windows 11. Après avoir intégré la barre de recherche du système d'exploitation, l'IA sera prochainement accessible au sein d'une nouvelle application Copilot, toujours sous Windows 11.

En mars dernier, Microsoft annonçait l'intégration de son intelligence artificielle “Copilot” au sein de la suite Office 365. Grâce à elle, il est possible de créer des tableaux complexes, d'en extraire certaines données, de composer de toute pièce un document PowerPoint, de le mettre en forme, etc. Le tout, sans aucune connaissance particulière de ces logiciels et en une poignée de secondes.

Microsoft ne compte pas s'arrêter là et vient d'annoncer que Windows 11 allait lui aussi bénéficier de Copilot. Un système d'exploitation dopé à l'IA ? Voilà qui pourrait radicalement changer nos habitudes et notre utilisation de l'OS.

Windows 11 va s'enrichir d'une IA, une grande première pour un OS

Microsoft, qui tient actuellement sa Build annuelle, commence à faire de multiples annonces. Mais celle qui retient pour le moment toute notre attention concerne Windows 11. Copilot, dont on a déjà pu apprécier l'efficacité dans Office 365, s'apprête ainsi à faire son entrée dans le système d'exploitation. Selon l'entreprise de Redmond, “Windows sera la première plateforme PC à intégrer une assistance d’IA centralisée avec l’introduction de Windows Copilot.”

Microsoft rappelle néanmoins que l'intelligence artificielle a déjà fait son apparition au sein de l'OS : la nouvelle version de Bing, qui elle est aussi dopée aux hormones d'une IA, a récemment été intégré à la barre des tâches.

Mais revenons-en à Copilot : si Microsoft n'est guère prolixe dans son communiqué de presse, la capture d'écran diffusée officiellement nous donne quelques indications sur les possibilités offertes par Windows Copilot. L'IA devrait par exemple répondre à la question “Aide-moi à planifier ma partie de pêche”, “Ajuste mes paramètres afin que je puisse me concentrer” ou “Résume et rédige un article depuis cette application”. Il sera donc possible de demander tout type d'aide à Copilot, qu'il s'agisse de fonctionnalités liées à l'OS et ses applications, ou autre.

Copilot devrait combler un grand manque dans la gestion de Windows

Copilot ne devrait pas se contenter d'être un simple assistant, comme peut l'être Cortana, mais offrir davantage de fonctionnalités. De quoi révolutionner au quotidien l'utilisation que l'on fait de Windows. Notamment pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se plonger dans les méandres de l'OS. Plus besoin de chercher dans les Paramètres ou dans le Panneau de configuration pour gérer les composants matériels de son PC. Mais plus la peine également de lancer le navigateur ou une application quelconque pour effectuer une recherche, gérer son agenda, etc. Copilot s'occupera de tout.

De gros changements sont donc à prévoir dans les semaines à venir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas longtemps à tenir : une préversion de Windows Copilot sera diffusée en juin 2023. Enfin, notez que Microsoft en profite également pour annoncer l'intégration totale du nouveau Bing (son moteur de recherche) à ChatGPT. Cette fonctionnalité est d'ores et déjà accessible aux abonnés de ChatGPT Plus et sera prochainement disponible pour celles et ceux qui utilisent la version gratuite de l'IA (à l'aide d'un petit plugin).