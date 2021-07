Windows 11 : il sera possible de repasser sur Windows 10, mais il y a un hic

Windows 11 arrive prochainement et Windows 10 continuera toujours d’exister en parallèle. Si vous passez sur ce nouvel OS et qu’il ne vous plaît pas, il sera possible de faire machine arrière. Toutefois, il faudra faire certains sacrifices si vous ne vous décidez pas rapidement.

Windows 11 débarquera à la fin de l’année mais sera déployé pour les utilisateurs de Windows 10 début 2022, et ce gratuitement. Il proposera une toute nouvelle interface ainsi que des fonctionnalités inédites. Windows 10 continuera d’exister jusqu’en 2025 et si vous n’êtes pas convaincu par ce nouvel OS, vous pourrez toujours y revenir facilement.

En effet, il sera possible de repasser sur la version précédente de Windows en allant dans les paramètres de restauration. Une manœuvre déjà possible depuis un moment. Comme l’indique la page officielle de Windows 11, ce sera simple, mais il faudra vous décider rapidement.

Windows 10 pourra être réinstallé, mais attention à vos données !

En effet, une fois Windows 11 installé, vous n'aurez que 10 jours pour revenir en arrière, du moins si vous souhaitez conserver toutes vos données. Passé ce délai, la réinstallation sera toujours possible, mais il faudra le faire de manière complète. Dans le processus, votre PC effacera ainsi toutes vos préférences ainsi que vos éléments personnels.

Nous ne saurons donc trop vous conseiller de faire des sauvegardes sur des disques durs externes (pas seulement pour ce cas précis, mais tout le temps) afin de passer sur Windows 11 l’esprit tranquille. Si vous n’arrivez pas à vous y faire ou que vous souhaitez y revenir pour une raison ou pour une autre, vous ne perdrez pas des plumes dans l’opération.

Windows 11 ne devrait toutefois pas déboussoler les utilisateurs de Windows 10. Si la partie visuelle change drastiquement, la navigation est la même et vous retrouverez facilement vos réflexes sur ce nouvel OS. Il proposera des petites choses bien sympathiques, que ce soit pour la productivité avec un multitache retravaillé, mais aussi au niveau du gaming avec l’apparition de l’auto HDR et du Direct Storage qui devrait annihiler les temps de chargement. Il n’y aura donc -à priori- pas de raison de repasser sur Windows 10. Mais si vous le souhaitez tout de même, vous saurez à quoi vous attendre.