Switch 2 : prix, date de sortie, nouveautés, tout ce que l’on sait déjà sur la nouvelle console Nintendo

Près de 7 ans après la sortie de la Nintendo Switch originale, les joueurs du monde entier attendent avec impatience la prochaine console de Nintendo. Avant son lancement officiel, on vous résume tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Bien qu'elles soient loin d'être officielles, les spéculations concernant la Nintendo Switch 2 se sont accélérées ces derniers mois. Alors que la Nintendo Switch approche de son septième anniversaire en mars 2024, les questions autour d’une potentielle nouvelle génération sont naturelles. 7 ans, c’est la durée de vie typique pour une génération de console.

La Switch souffrant d’un ralentissement de ses ventes et de performances vraiment trop justes pour les jeux les plus récents, tout porte à croire que Nintendo s’apprête à lancer une toute nouvelle machine, l’occasion pour nous de récapituler ici tout ce que nous savons déjà à son sujet.

La Switch originale a été lancée en mars 2017, et malgré l’arrivée de la Switch OLED en 2021, le besoin d’une nouvelle vraie génération se fait ressentir. Malheureusement, il n'y a pas encore de détails concrets sur une éventuelle date de sortie de la Switch 2.

Certaines informations émanant de fournisseurs de Nintendo ont laissé entendre que l’entreprise nippone présenterait la Nintendo Switch 2 dès le premier semestre de l’année 2024. Cependant, Nintendo a finalement exclu de sortir une nouvelle console avant la fin mars 2024. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a réaffirmé que l'entreprise resterait concentrée sur la Switch jusqu'à la fin de l'exercice fiscal actuel de Nintendo en mars 2024, et a ajouté qu'elle continuerait à soutenir la Switch avec de nouveaux titres au cours de l'exercice fiscal suivant. Le choix de mots n'est évidemment pas innocent, et implique qu'une nouvelle console sera lancée au cours de la prochaine année fiscale de Nintendo, donc entre avril 2024 et mars 2025. On sait que des jeux Switch sont prévus jusqu'à l'été 2024, la dernière sortie sur le calendrier actuel étant Luigi's Mansion 2 HD, avec un créneau pour l'été 2024.

De nombreuses sources ont affirmé que Nintendo a présenté une nouvelle console à huis clos lors du salon Gamescom, qui s’est tenu à la fin du mois d’août 2023, avant de la montrer à nouveau à quelques développeurs à l’occasion du Tokyo Games Show. L’entreprise serait donc assez confiante pour montrer des modèles presque finaux de sa console, ce qui indiquerait qu’un lancement approche à grands pas. Comme à son habitude, malgré les preuves évidentes, Nintendo a rapidement tout nié en bloc.

Plusieurs médias spécialisés ont alors affirmé que le successeur de la Switch sortira au second semestre 2024. Certains studios et autres « partenaires clés » auraient déjà reçu des kits de développement dès l’été 2023, donc on sait que beaucoup travaillent déjà activement sur des jeux « next-gen ».

Quel est le prix de la Switch 2 ?

Il est encore trop tôt pour connaître les tarifs exacts de la future Switch 2, mais comme la génération précédente, il faut s’attendre à ce que la nouvelle console soit moins chère que les PS5 et Xbox Series X.

Plusieurs rapports ont indiqué que deux versions différentes de la Switch 2 seront proposées : un modèle 100% digital ainsi qu’un modèle compatible avec les jeux physiques sur cartouches. Un leaker s’est avancé en annonçant des tarifs de 399 et 449 dollars, respectivement. Cependant, ces informations doivent encore être prises avec de grosses pincettes.

Quelle fiche technique pour la Switch 2 ?

Une fois que la fiche technique officielle sera connue, vous trouverez ici un récapitulatif de toutes les spécifications à retenir. En attendons, nous allons détailler ci-dessous tout ce que l’on sait déjà.

Quel design pour la Nintendo Switch 2 ?

Nintendo devrait conserver un design hybride pour sa Nintendo Switch 2, c’est-à-dire que la console pourrait être utilisée aussi bien en nomade que connectée à une télévision. Il s’agit d’un des principaux arguments qui ont fait de la Switch l’une des consoles les plus populaires de tous les temps, donc on image mal Nintendo s’éloigner de cette formule.

Ces dernières années, Nintendo a déposé beaucoup de demandes de brevets contenant des schémas présentant des appareils encore inconnus, et il se pourrait bien que la nouvelle Switch 2 se base sur l’un d’entre eux. On retrouverait toujours un grand écran avec deux contrôleurs de chaque côté.

Concernant les manettes, il est possible que Nintendo opte pour une solution similaire aux Joy-Cons, qui peuvent être détachés de l’écran et qui comportent tout un tas de capteurs. On espère cependant que les années de calvaire avec le célèbre problème de Joy-Con drift poussera l’entreprise nippone à corriger ce défaut sur la nouvelle génération. À cette fin, Nintendo songerait notamment à utiliser des sticks analogiques magnétiques, toujours selon des brevets.

Quelle est la qualité de l’écran de la Switch 2 ?

Le passage à la Switch OLED avait considérablement amélioré l’expérience utilisateur grâce à son écran de meilleure qualité au contraste infini, mais Nintendo aurait choisi de faire marche arrière avec la Switch 2. Sharp, qui fabrique les écrans actuels de la Switch, a déclaré qu'il travaillait sur un nouveau panneau LCD pour une “nouvelle console de jeu”, et tout porte à croire qu’il s’agit de la Switch 2.

De récents rapports ont corroboré cette information en affirmant que la Switch 2 sera lancée avec un écran LCD afin de réduire les coûts de production. Si cela se confirme, il s’agirait d’une mauvaise nouvelle pour les joueurs.

Nintendo pourrait cependant choisir d’améliorer la définition de la dalle au FHD 1080p, ce qui serait une bonne amélioration par rapport au HD 720p précédent. Évidemment, il ne faut pas s’attendre à voir arriver des technologies telles que le 120 Hz sur cette console.

Quelles sont les performances de la Switch 2 ?

Grâce aux querelles juridiques de Microsoft concernant son acquisition d'Activision Blizzard, et aux rapports sur les démonstrations données par Nintendo à ses partenaires lors de la Gamescom, nous commençons à avoir une idée de la capacité du matériel de la Switch 2.

Tout d’abord, des courriels internes publiés dans le cadre de l'affaire FTC contre Microsoft ont révélé que des cadres d'Activision ont rencontré Nintendo en décembre 2022 pour discuter de la console, et qu'ils en sont ressortis avec l'impression que les performances seraient proches de celles des plateformes Gen8, en d'autres termes, la PlayStation 4 et la Xbox One.

Néanmoins, l’appareil proposerait une qualité similaire à la PS5 grâce à des technologies signées Nvidia telles que le DLSS. Cette technologie utilise l’IA pour augmenter la résolution des différentes images affichées, ce qui permet aux développeurs d'optimiser les performances et les visuels sur du matériel moins puissant. Concrètement, vous pouvez ainsi décupler votre nombre d'images par secondes en jeu.

En plus du DLSS, Nintendo devrait aussi miser sur le ray-tracing, une technologie qui a aussi fait son arrivée sur nos smartphones haut de gamme ces dernières années. On devrait aussi retrouver une autre technologie de Nvidia nommée Ray Reconstruction, qui améliore considérablement la qualité du ray tracing dans les jeux, notamment en supprimant le bruit visuel des différentes scènes.

Pour rentrer davantage dans les détails techniques, on sait que Nintendo prévoyait d’utiliser une version moins énergivore de la puce Nvidia T234, nommée T239, sur sa Switch Pro. Au cours des deux années qui ont suivi, une multitude de preuves accablantes ont confirmé ces fuites, dont notamment une déclaration d’un employé de Nvidia lui-même.

Le T239 est un processeur mobile avancé, basé sur un cluster CPU ARM A78C octo-core, associé à une unité graphique personnalisée basée sur l'architecture Ampere RTX 30 de Nvidia, combinée à quelques éléments hérités des derniers GPU Ada Lovelace de la société. Des données collectées chez Nvidia ont montré que la T239 dispose d'un accélérateur de flux optique, un composant essentiel de la génération d'images DLSS 3.

La version classique T234 est fabriquée à l'aide de la même technologie Samsung 8nm que celle utilisée pour les cartes RTX de la série 30, mais des rapports plus récents ont avancé que Nintendo pourrait finalement opter pour une gravure encore plus fine.

Il y a un autre élément du T239 qui devrait s’avérer intéressant : le FDE. FDE signifie File Decompression Engine (moteur de décompression de fichiers). Semblable au bloc de décompression de la PlayStation 5, il permet une décompression ultra-rapide des données stockées dans la mémoire. Le T239 dispose du matériel nécessaire pour faciliter un chargement ultra-rapide, mais il lui faudra un format de stockage beaucoup plus rapide pour rendre cela possible.

La Switch 2 peut-elle jouer à des jeux en 4K ?

Lors d’une démonstration réservée aux développeurs lors de la Gamescom, la console aurait pu faire tourner une version modifiée de The Legend of Zelda Breath of the Wild en définition 4K et à 60 images par seconde, ainsi qu'une la démo Unreal Engine 5 d'Epic, The Matrix Awakens.

On s’attend donc à ce que la Switch 2 soit capable de faire tourner certains jeux en 4K, contrairement à la génération précédente. Cependant, pour certains titres, une solution de 4K upscalée pourrait être plus probable, d’autant plus que Nintendo a expérimenté des technologies d'upscaling d’après certains brevets. Pour appuyer cela, on sait que Nintendo aurait demandé aux studios de se tenir prêt à rendre leurs jeux compatibles avec la 4K dès 2020.

Les titres les plus gourmands devraient, eux, toujours être limités à une définition 1080p. La GPU de la puce T239 de la Nintendo Switch 2 ne serait avec la technologie Deep Learning Accelerator (DLA) de Nvidia pour l'upscaling. L'absence de DLA pourrait drastiquement limiter l'efficacité de DLSS et se traduire par une capacité d'upscaling moins puissante, limitant potentiellement la capacité de la console à atteindre une définition 4K, les prédictions penchant davantage vers un upscaling 1080p, voire 1440p en fonction du jeu.

Techniquement, la station d'accueil de la Switch actuelle est déjà capable de fournir des visuels 4K 60 fps grâce à son HDMI 2.0, mais la version actuelle n’est pas assez puissante pour fournir un tel résultat. Il est donc possible que Nintendo ne modifie pas beaucoup sa station d’accueil, mais on espère tout de même un port HDMI 2.1 plus performant, qui permettrait l’arrivée de technologies prisées par les joueurs tels que le VRR ou encore l’ALLM.

Quelle est l’autonomie de la Switch 2 ?

Nintendo aurait profité de la Gamescom 2023 pour donner des estimations de l’endurance de la console à différents partenaires. La batterie de la Switch 2 offrirait une autonomie comprise entre 3 et 6 heures. Celle-ci variera évidemment en fonction du jeu utilisé, mais également des réglages de la console (luminosité, vibrations…).

Pour mettre ces chiffres en perspective, sachez que cela la rendrait moins autonome que la dernière Switch OLED, qui propose entre 4,5 et 9 heures d’autonomie en jeu. Cependant, elle fait mieux que la Switch originale, qui ne durait qu’entre 2,5 et 6,5 heures.

Concernant le port de recharge utilisé, nous attendons sans surprise de l'USB-C, puisqu'il s'agit désormais de la connectique “universelle”.

Quelle quantité de mémoire RAM et de stockage pour la Switch 2 ?

Le stockage embarqué devrait cette fois-ci atteindre 512 Go, ce qui constituerait une amélioration significative par rapport aux 32 et 64 Go de la Switch originale et de la Switch OLED, respectivement. Vous devriez donc pouvoir vous tourner plus facilement vers les jeux en format digital sans devoir vous soucier d’étendre le stockage. On ne sait d’ailleurs pas si cela sera ou non toujours possible sur la Switch 2.

Pour ce qui est de la RAM, on s’attend à ce que Nintendo adopte au moins de la LPDDR5, mais il reste encore à savoir en quelle quantité.

Rétrocompatibilité : les jeux de la Switch originale sont-ils compatibles avec la Switch 2 ?

L’une des fonctionnalités les plus attendues de la Nintendo Switch 2 est la rétrocompatibilité, en particulier quand on sait que l’entreprise a vendu des centaines de millions de jeux sur sa Nintendo Switch. Si le patron de Take-Two lui-même craint que la prochaine génération ne soit pas rétrocompatible, une bonne partie des rapports les plus récents laissent entendre que Nintendo ne va pas faire l’impasse sur cette fonctionnalité.

Nintendo a une bonne réputation en matière de rétrocompatibilité. La Wii permettait de jouer aux jeux GameCube, la Wii U aux jeux Wii, et la Game Boy Advance était rétrocompatible avec la Game Boy, et la 3DS avec la DS. Cependant, la Switch, avec son nouveau format de cartouche de jeu, a marqué une rupture nette avec le passé.

Comme nous l’avons dit plus haut, Nintendo préparerait plusieurs modèles de sa Switch 2, et tous ne seraient pas rétrocompatibles avec les jeux Switch. Nintendo réserverait cela au modèle le plus cher, qui utiliserait toujours ces fameuses cartouches. Pour la version digitale, la moins chère, vous ne devriez donc pas avoir accès à vos anciens jeux. Évidemment, cette rumeur annonçant deux consoles est encore à prendre avec des pincettes, mais on est désormais presque sûrs que Nintendo s’assurera que la Switch 2 sera rétrocompatible.

Les titres de lancement sont très importants pour la sortie d'une nouvelle console et, espérons-le, Nintendo ne lésinera pas sur les moyens pour offrir aux clients d'excellents titres dès la sortie de la Switch 2. Les rumeurs suggèrent que le plus grand candidat pour un titre de lancement de la Switch 2 sera Metroid Prime 4. On peut également s’attendre à un nouveau jeu Mario Kart, puisque la licence n’a pas été renouvelée depuis près de 10 ans.

Il a été confirmé que la Nintendo Switch continuera de recevoir des jeux jusqu’en mars 2025, donc nous devrions assister à la sortie de quelques titres « cross-gen », c’est-à-dire qui sortiront sur les deux générations en même temps. Enfin, on espère que certains développeurs mettront à jour leurs anciens titres pour qu’ils puissent profiter des performances de la Switch 2. On pense notamment à Hogwarts Legacy, qui est loin de ressembler aux autres versions au niveau des graphismes.

Espérons également que la rétrocompatibilité s'étende aux Joy-Cons de la Switch. Les Joy-Cons supplémentaires peuvent être une dépense importante pour la Switch actuelle, donc s'ils sont rendus inutiles avec la Switch 2, cela pourrait être assez décevant. Nous espérons aussi que d'autres accessoires Switch existants seront également utilisables avec la Switch 2.

Toutes les autres nouveautés de la Switch 2

Compte tenu de son aspect hybride, il serait également appréciable que la Switch 2 soit compatible avec les réseaux Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. Cela améliorerait non seulement la vitesse des téléchargements, mais également la stabilité des jeux en ligne tout en réduisant la latence. Le Wi-Fi 7 étant trop récent, il serait surprenant de voir Nintendo adopter la dernière norme, notamment pour des questions de réduction des coûts.

Nous pouvons aussi espérer que la Nintendo Switch 2 soit compatible avec une norme Bluetooth plus récente, ce qui améliorerait aussi la stabilité des connexions avec des écouteurs sans fil, en plus de réduire la latence.

La future console sera-t-elle nommée Switch 2 ?

Il est évidemment encore trop tôt pour connaître le nom définitif de la prochaine console de Nintendo, mais on sait déjà qu’il y a très peu de chances que celle-ci se nomme « Switch 2 ». Nintendo n'a jamais nommé ses consoles dans l'ordre numérique, même lorsqu'il s'agissait de suites directes d'une génération précédente, comme la Super Nintendo Entertainment System, la Game Boy Advance et la Nintendo 3DS.

Beaucoup d’internautes espèrent que la machine se nommera « Super Switch », et nous devons avouer que ce n’est pas une mauvaise idée. Cependant, avant d’en savoir davantage à ce sujet, nous continuerons pour l’instant de l’appeler « Switch 2 » dans ce dossier.

Qu’est devenue la fameuse Nintendo Switch Pro ?

Depuis que la Nintendo Switch existe, des rumeurs ont fait état d'une mise à niveau de milieu de génération équivalente à la PS4 Pro ou à la Xbox One X, la plupart prenant l'habitude de l'appeler la Switch Pro. Ces rumeurs n'ont fait que s'amplifier au fur et à mesure que la Switch vieillissait et qu'une mise à jour devenait nécessaire.

Si vous vous souvenez bien, des rapports ont suggéré que Nintendo prévoyait de sortir une variante plus puissante avec un écran amélioré, mais, malgré de nombreuses sources semblant corroborer cette information, y compris des studios qui en avaient apparemment été informés, aucune Switch Pro n'a vu le jour. Alors, que s’est-il vraiment passé ?

Tout semble indiquer que la Switch Pro était bien un véritable projet sur lequel travaillait Nintendo, mais que l’entreprise a finalement décidé de l’abandonner au dernier moment. D’après Digital Foundry, qui a obtenu davantage d’informations, Nintendo aurait été fortement préoccupé par le lancement d’une nouvelle machine, compte tenu du désastre qu’avait été la transition de la Nintendo Wii à la Wii U. Le géant nippon a donc plutôt choisi d’orienter ses efforts vers une console vraiment « next-gen », qui se démarquerait assez pour convaincre les utilisateurs de la Nintendo Switch de l’adopter.