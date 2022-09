Windows 11 : à cause d’un gros bug, certains utilisateurs ne peuvent plus de se connecter à leur compte

Un bug empêche certains utilisateurs de se connecter avec leur compte sur Windows 11. Microsoft est au courant du problème et a déployé un correctif rapide. Fort heureusement, cela ne touche qu’une minorité des PC et n’arrive que dans un cas très précis.

C’est un souci un peu étrange qui touche certains utilisateurs de Windows 11 : l’impossibilité de se connecter avec leur compte. Un bug marginal qui n’arrive que dans un cas très précis. Si vous en êtes victime, pas de panique, il faut simplement faire preuve d’un peu de patience.

Ce bug n’arrive qu’aux PC sous Windows 11 21H2 qui ont installé la build KB5016691 (déployée le 25 août dernier) et dans un cas très particulier : après avoir rajouté un compte au système d’exploitation suivi par un relog du compte nouvellement ajouté. Dans ce cas, le bug empêche la connexion, faisant pédaler le PC dans la semoule.

Microsoft a déployé un correctif qui s'applique automatiquement

Notons que si vous ajoutez un compte et que vous arrivez à vous reconnecter facilement juste après, le bug n’apparaîtra pas du tout. Pour les autres une seule solution : attendre quelques instants.

En effet, il n’y a rien à faire de particulier pour régler le souci, juste attendre. Microsoft précise que le log pourrait prendre plusieurs minutes. Une fois votre compte de nouveau actif, le bug disparaîtra pour toujours. Rien de bien dramatique, donc, mais la firme de Redmond a déployé un correctif (via son son système de restauration des problèmes connus) qui permet de totalement l’éliminer. Pour l’appliquer, rien de plus simple, il suffit de redémarrer votre machine.

Bref, un petit bug qui, s’il n’est pas grave en soi, peut faire paniquer l’utilisateur qui voit sa machine mouliner. Ce n’est pas le premier du système d’exploitation et ce ne sera certainement pas le dernier. Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021 et signe une évolution graphique majeure par rapport à Windows 10. En octobre prochain, soit dans un mois, l’OS bénéficiera d’une toute nouvelle grosse mise à jour qui apportera tout un tas de nouveautés, notamment sur le gaming et la barre des tâches.