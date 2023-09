Windows 11 : Microsoft Copilot arrive, voici ce que le nouvel assistant IA va changer au quotidien

L’Intelligence Artificielle envahit tellement tous les aspects de notre vie qu’il est parfois difficile de différencier ce qui tient du « recyclage » de la véritable innovation. Dès demain, les utilisateurs de Windows 11 qui mettront leur système à jour pourront pourtant bénéficier de fonctionnalités révolutionnaires. Voici les gros changements qui les attendent.

Windows Copilot est une nouvelle fonctionnalité intégrée à Windows 11 qui permet, par la grâce de l’intelligence artificielle d’améliorer l’expérience utilisateur. Microsoft la présente comme « votre assistance IA au quotidien ». L’horizon qu’il ouvre aux utilisateurs est immense, puisqu’il sera, par exemple, possible de demander de personnaliser les paramètres de votre PC en saisissant votre requête en langage naturel.

La promesse est d’établir une conversation avec l'IA, qui pourra accéder à tous les fichiers et exécuter tous les programmes du système, vous évitant ainsi de perdre du temps à naviguer dans les pages et les menus de l’OS. Dans les propres termes de Microsoft, « Copilot vous aidera à trouver des réponses, à accomplir des tâches et à être plus productif ». Mais comment exactement ?

Windows Copilot promet de révolutionner la manière dont vous utilisez Windows 11

Windows Copilot pourra :

contrôler votre PC sans plonger dans les menus, par écrit, ou à l’oral

sans plonger dans les menus, résoudre les problèmes avec Windows 11 en changeant les paramètres adéquats

en changeant les paramètres adéquats résumer et synthétiser pour vous le contenu consulté sur le Web

répondre à vos questions de manière précise et argumentée grâce à l’intégration des plugins d'IA tiers, ChatGPT, notamment

dans le style de conversation de votre choix

fournir des informations supplémentaires pour vous donner une compréhension globale du sujet

Windows Copilot prendra également le contrôle sur votre système de fichiers, sur les programmes de Windows et même sur le contenu de vos textos et emails. Vous pourrez l’invoquer (en cliquant sur l’icône ou via Win + C), pour lui demander de jouer une liste de lecture sur Spotify, d’envoyer un message rédigé par ses soins à votre place, d’effacer l’arrière-plan d’une image dans Paint ou encore de vous conseiller sur le meilleur enchaînement de plans dans ClipChamp. Mentionnons par ailleurs que le navigateur Edge et Bing vont aussi bénéficier d'une mise à jour qui leur offrira des capacités étendues en matière de personnalisation et de création de contenu, avec l'intégration de DALL.E 3, par exemple.