iPhone 15 : prix, date de sortie, design, tout savoir sur les futurs smartphones d’Apple

L’iPhone 15 et toutes ses déclinaisons devraient être officialisés en septembre 2023, un an après l’arrivée des iPhone 14. Quels sont les changements dans la gamme ? Y aura-t-il un nouveau design ? Quelles sont les nouveautés sur la fiche technique ? Les iPhone 15 profiteront-ils de nouveaux capteurs photo ? Et à combien seront vendus les iPhone 15 ? Retrouvez dans ce dossier toutes les informations sur les prochains smartphones d’Apple.

Chaque année, la sortie des iPhone est un événement incontournable dans le calendrier de la téléphonie mobile. Que vous soyez utilisateur ou non de l’écosystème d’Apple, que vous aimiez ou détestiez iOS, l’arrivée des iPhone pose les bases de ce qu’offriront de nombreux autres constructeurs dans les mois ou les années à venir. Les smartphones d’Apple ne sont pas forcément les meilleurs dans toutes les catégories. Ils ne sont pas toujours les premiers à adopter une technologie. Mais ils sont toujours précurseurs des modes. Les marques concurrentes se comparent à la firme américaine.

Deux exemples illustrent parfaitement cela. Quand Apple a dévoilé l’iPhone X, de très nombreux smartphones ont adopté une encoche dans l’écran. Les doubles capteurs photos se sont démocratisés après la sortie de l’iPhone 7 Plus. Et quand Apple a présenté l’iPhone 12, plusieurs constructeurs s’en sont inspirés pour commercialiser des téléphones offrant une ergonomie plus anguleuse (Oppo Reno 6, Vivo V23, etc.). Même si les changements apportés sont moins « visibles », les iPhone 13 et 14 ne dérogent pas à la règle : communication par satellite, mode vidéo cinématique, etc.

Alors que plusieurs mois nous séparent encore de leur lancement, les iPhone 15 font d’ores et déjà l’objet d’une attention particulière. Nombre de modèles. Changements ergonomiques. Fonctions biométriques. Dans ce dossier, nous abordons tous les changements attendus dans les futurs smartphones de la firme de Cupertino. Nous le remettrons à jour très régulièrement. N’hésitez donc pas à le consulter régulièrement.

📱 Combien y aura-t-il de déclinaisons de l’iPhone 15 ?

Le nombre de déclinaisons de l’iPhone 15 n’est pas encore connu. Le line-up de 2023 devrait logiquement être constitué de quatre éléments. Un modèle standard. Un modèle Pro. Le modèle Plus pourrait être conservé, même si l’intérêt pour ce modèle semble avoir été modéré, selon certaines études. Enfin, un modèle ultra premium fera office de porte-étendard jusqu’en septembre 2024.

Le nom exact de ce dernier modèle n’est pas encore certain. Parmi les rumeurs récurrentes, il pourrait s’appeler « iPhone 15 Ultra ». C’est un suffixe que la marque utilise de plus en plus. Nous avons le processeur M1 Ultra. Nous avons l’Apple Watch Ultra. Et nous aurions un iPhone 15 Ultra. L’iPhone 15 Ultra viendra-t-il en complément d’un iPhone 15 Pro Max ? Ming Chi Kuo, le célèbre analyste financier taïwanais, estime que non. Il remplacerait l'iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone Mini pourrait-il quant à lui revenir ? Ce n’est pas impossible. Mais il pourrait simplement remplacer les iPhone SE, bénéficier d’un lancement décalé en début d’année et n’être renouvelé que tous les deux ans. Ce fut le cas avec les deux derniers modèles. Le prochain n’arriverait qu’en 2024.

La date exacte de la sortie des iPhone 15 n’est pas encore connue à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cependant, Apple a habitué les consommateurs à un lancement de ses nouveaux smartphones autour de la rentrée scolaire, en septembre. Et les prochains modèles ne devraient pas faire exception à cette règle. Il est donc fort probable qu’une keynote aura lieu dans la première quinzaine de septembre. Seule exception à cette règle, en 2020, en pleine crise sanitaire, Apple a décalé le lancement des iPhone 12 en octobre.

Les keynotes ont généralement lieu un mardi, voire un mercredi. En 2023, les dates les plus probables sont les mardis 5 et 12 septembre, ou les 6 et 13 septembre. Les précommandes sont habituellement ouvertes le vendredi suivant (soit les 8 ou 15 septembre pour reprendre nos hypothèses) et elles durent une semaine. La commercialisation démarre donc une semaine et demie après la keynote. Nous arrivons donc les 15 ou 22 septembre 2022.

Il est possible que l’un des smartphones ne soit pas disponible en même temps que les autres. Plusieurs exemples montrent qu’Apple n’hésite plus à décaler un lancement commercial : l’iPhone X, l’iPhone XR, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 14 Plus. Si la crise des composants et les problèmes logistiques se prolongent sur 2023, il ne serait pas impossible qu’une ou deux déclinaisons de l’iPhone 14 soient décalées de quelques semaines.

💶 Quels seront les tarifs des iPhone 15 ?

Le prix des iPhone 15 subira logiquement une hausse. C’est mécanique. Prix de l’énergie. Prix de la logistique. Prix des composants. Inflation. Tous les indicateurs pointent vers une progression des prix, après une relative stabilité outre-Atlantique. Cette hausse devrait d’ailleurs être plus marquée dans la zone euro, compte tenu des taxes.

Selon la presse taïwanaise, l’augmentation du prix de certains iPhone 15 serait en partie due à la hausse des tarifs de fabrication des composants, notamment le SoC. Celui des iPhone est produit par TSMC depuis plusieurs années. Or, les rumeurs affirment qu’Apple va choisir une gravure en 3 nm pour les SoC de certains iPhone 15. La source de cette fuite affirme que TSMC facture 25 % plus cher les composants gravés en 3 nm que ceux en 5 nm (A14, A15 et A16).

L’hypothétique iPhone 15 Ultra, possible successeur de l’iPhone 14 Pro Max, se positionnerait sur le segment ultra premium. Il subirait une augmentation de son prix comprise entre 9 % à 18 %. Outre-Atlantique, il se vendrait entre 1199 $ et 1299 $, alors que le prix de lancement des iPhone 13 Pro Max et 14 Pro Max est de 999 $. Si le prix en dollars des iPhone 15 progresse, il est évident que le prix en euro le fera aussi. Et certainement plus.

Pour rappel, le prix des iPhone 14 s’échelonne de 1019 euros pour l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage à 2129 euros pour l’iPhone 14 Pro Max avec 1 To de stockage. L’iPhone 14 est le premier modèle standard d’Apple à être vendu au-dessus des 1000 euros en version basique. Et l’iPhone 14 Pro Max est le premier à proposer une version vendue à plus de 2000 euros. Il est très probable que leurs successeurs franchissent d’autres paliers tarifaires.

💎 Quel est le design des iPhone 15 ?

En 2023, Apple ne devrait pas changer radicalement le design des iPhone 15. Tous les smartphones devraient s’appuyer sur un châssis métallique et un design principalement en verre minéral. La nature de ces éléments changera en fonction de la gamme. Les modèles standard et Plus devraient reprendre l’aluminium de leurs prédécesseurs. Le modèle Pro profiterait d’acier inoxydable. Et l’hypothétique modèle Ultra disposerait de titane pour son châssis.

Autre changement visuel, Apple aurait retravaillé le dos du smartphone. Certaines bordures ne seraient en effet plus droites, mais arrondies. Le visuel ci-contre montre notamment une courbe entre la bordure supérieure du téléphone (au-dessus du module photo) et la tranche en métal. Cela voudrait dire que le verre minéral est, lui aussi, incurvé.

Autre changement visuel, mais aussi ergonomique, Apple aurait l’intention de supprimer les boutons mécaniques des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max / Ultra. Cela comprend le bouton de mise en marche et les contrôles du volume. Ils seraient remplacés par des touches tactiles associées à deux moteurs haptiques additionnels situés derrière les tranches latérales. C’est la même technique qu’Apple a utilisée pour remplacer la version mécanique de Touch ID par une version tactile. Les autres iPhone 15 conserveraient leurs boutons physiques.

À l’avant, nous devrions retrouver des écrans de taille similaire que la génération 14 : 6,1 pouces pour l’iPhone standard et Pro et 6,7 pouces pour l’iPhone Plus et Ultra (ou Pro Max). Face ID sous l’écran n’est pas à l’ordre du jour, puisqu’une rumeur affirme que les capteurs selfies cachés sous la dalle n’arriveraient pas chez Apple avant 2024.

🔌 Les iPhone 15 seront-ils compatibles USB-C ou Lightning ?

Après plusieurs années d’attente, l’Union européenne a finalement annoncé la date à partir de laquelle tous les produits électroniques rechargeables, dont les smartphones, devront être équipés d’un port USB pour la recharge ou le transfert de données. Cette date est le 28 décembre 2024. Avant cette date, les fabricants n’ont encore aucune obligation d’inclure un port USB et peuvent opter pour un port propriétaire.

Jusque récemment, il paraissait évident qu’Apple voudrait repousser au maximum l’adoption du port USB, car la firme gagne beaucoup d’argent grâce au port Lightning. En effet, tous les accessoiristes doivent obtenir une licence d’exploitation de cette technologie propriétaire pour vendre des produits compatibles iPhone. Apple aurait donc encore un an avant de se décider à obtempérer.

Toutefois, à la surprise générale, Apple pourrait prendre les devants. L’analyste financier Ming Chi Kuo indique dans l’une de ses notes financières que les iPhone 15 pourraient tous intégrer un port USB-C. Cette déclaration n’est d’ailleurs pas contradictoire avec les informations dévoilées par Bloomberg. L’agence de presse financière affirmait quelques semaines plus tôt qu’Apple n’intègrerait pas de port USB dans ses iPhone avant 2023.

Il y a cependant une subtilité à retenir : si le port est physiquement identique entre les différents modèles d’iPhone, la norme USB utilisée ne serait pas la même pour tout le monde, afin de segmenter les modèles et justifier les différences de prix. Les modèles Pro disposeraient d’un port compatible USB 3.2 et les modèles standard et Plus se contenteraient d’un port compatible USB 2.0. La bande passante de la première est considérablement plus élevée que la seconde. Et la puissance pour la recharge pourrait être potentiellement plus élevée.

Quels sont les changements dans la fiche technique de l’iPhone 15

Au-delà du design, quelques changements sont attendus dans la fiche technique. Processeur. Batterie. Modem. Technologie d’affichage : Apple en profitera pour améliorer l’expérience pour tous les smartphones, même si une différence notable est encore à attendre entre les modèles Pro / Ultra et les autres.

Premier élément attendu : un nouveau processeur. Il s’appellerait A17 et remplacerait l’A16 Bionic. Un A16 que nous ne retrouvons aujourd’hui que dans les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, les iPhone moins chers se contentant du chipset de l’année précédente, soit l’A15 Bionic. Selon une fuite en provenance du réseau social Weibo, Apple opterait pour la même stratégie en 2023 : le processeur A17 Bionic ne serait destiné qu’aux modèles les plus chers, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra / Pro Max. Les autres modèles devraient hériter de l’A16 Bionic.

L’A17 serait gravée en 3 nm et non 5 nm. Ce qui la rendrait non seulement plus puissante, mais aussi plus efficace. La fabrication de cette puce devrait être confiée à TSMC, le fondeur taïwanais. Cela fait plusieurs années qu’Apple utilise le savoir-faire de TSMC pour produire le cœur de ses smartphones. L’arrivée de l’A16 Bionic dans les modèles standard et Plus et de l’A17 Bionic dans les modèles Pro et Pro Max / Ultra offrirait un fort gain en autonomie compris entre 3 et 4 heures en usage standard. Les fuites ne précisent pas si cela implique aussi un renforcement des batteries.

Le modem 5G utilisé dans les iPhone 15 serait toujours signé Qualcomm. Ce n’est pas une surprise en soi, puisque la firme de Cupertino a signé un accord pluriannuel avec le fondeur californien pour fournir les modems des smartphones à la Pomme (accord qui faisait suite à la bataille judiciaire entre les deux firmes en 2017). Selon Bloomberg, il n’y aura donc pas de modem Apple dans les iPhone 15, la firme ne parvenant pas à obtenir un résultat qui lui convienne. Rappelons qu’Apple a racheté l’activité modem mobile à Intel.

Côté écran, selon Ross Young, analyste spécialisé sur le marché des écrans, Apple aurait prévu d’intégrer Dynamic Island dans tous les iPhone 15 et non plus uniquement dans ses modèles les plus chers. Le but serait de réharmoniser visuellement la gamme. Attention, certaines caractéristiques resteraient exclusives aux modèles Pro et Pro Max / Ultra : le taux de rafraichissement 120 Hz, par exemple ne serait pas appliqué aux modèles standard et Plus. En outre, les modèles Pro et Pro Max / Ultra disposeraient d’une dalle LTPO capable de descendre à 1 Hz, comme c’est le cas aujourd’hui, les deux autres se contentant d’une dalle LTPS plus classique.

📸 Quels sont les changements pour l’iPhone 15 en photo

La photo est un domaine où Apple a toujours fait partie des meilleurs. Si la firme a perdu de sa superbe ces dernières années, laissant passer devant quelques marques chinoises, notamment Huawei, elle est tout de même restée dans le haut du panier. Les iPhone 15 profiteront donc très logiquement de cet héritage avec quelques améliorations attendues, notamment pour les modèles les plus onéreux.

L’un des changements annoncés de très longue date est l’arrivée d’un téléobjectif périscopique dans les iPhone premium. L’avantage d’un tel composant est d’augmenter drastiquement le rapport de zoom optique proposé, passant de 2x ou 3x à 5x ou 10x, selon les modèles. Cela offrirait donc aux iPhone haut de gamme la possibilité d’améliorer considérablement la qualité des prises de vue à distance, en s’approchant plus encore des détails. Apple aurait choisi un modèle avec 8 lentilles offrant un zoom optique 10x.

Cependant, l’inconvénient d’un tel système est la place qu’il occupe : seuls les plus grands téléphones sont capables d’intégrer une batterie conséquente, un système de dissipation de chaleur efficace et un zoom périscopique. Il est donc très probable que ce zoom périscopique ne concerne que l’iPhone 15 Ultra / Pro Max.

En revanche, sur le capteur principal, l’analyste Ming Chi Kuo affirme qu’il n’y aura aucun changement majeur, notamment sur les modèles Pro et Pro Max / Ultra. Le capteur principal restera un modèle 48 mégapixels. Il pourrait s’agir d’une version retravaillée par Sony qui permettra d’améliorer les clichés dans des conditions de lumière complexe, comme en basse luminosité, en contre-jour ou avec une surexposition en arrière-plan. Ce capteur permettrait d’élargir la plage dynamique pour améliorer naturellement la colorimétrie des photos.

Les iPhone 15 et 15 Plus ne profiteraient pas de la nouvelle génération de capteur photo, comme toujours. Reste à savoir si le capteur 12 mégapixels historique sera enfin amélioré. Enfin, l’objectif devrait être repris à l’identique (ouverture f/1.8, longueur focale équivalente à 24 mm, 7 lentilles). Certaines rumeurs affirmaient qu’un objectif avec 8 lentilles (pour améliorer la capture de lumière et réduire les aberrations) serait prévu. Mais ce ne serait pas le cas.