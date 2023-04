L’iPhone 15 Pro aurait finalement des boutons physiques, Apple face à de gros problèmes de production

Après des semaines de rumeurs autour d’un tout nouveau type de bouton pour l’iPhone 15 Pro, il semblerait qu’Apple ait finalement abandonné le projet. L’information nous vient tout droit du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui affirme que la firme de Cupertino ferait face à des problèmes de production pour son bouton capacitif. On fait le point sur la situation.

C’était la grande révolution annoncée pour l’iPhone 15 : le smartphone se passerait de bouton physique. Les premières rumeurs sont apparues début mars et prédisaient l’ajout d’un bouton capacitif, qui réagirait en fonction de la pression exercée par l’utilisateur. Suite à cela, d’autres fuites ont révélé d’autres détails de cette technologie, ne laissant que peu de doutes sur les projets d’Apple en la matière.

Mais, le projet serait finalement tombé à l’eau. C’est en tout cas ce qu’affirme Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialiste des produits Apple. Selon lui, la marque à la pomme aurait rencontré des problèmes de fabrication, juste avant d’entrer dans la phase de production de masse. Celle-ci serait donc contrainte de remettre le projet à plus tard et de conserver les boutons physiques sur l’iPhone 15.

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgk — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2023

L’iPhone 15 serait finalement doté des mêmes boutons que ses prédécesseurs

Selon Ming-Chi Kuo, ces problèmes, dont il ne précise pas la nature, seraient apparus dans la phase ETV (Engineering Validation Testing), qui précède la phase de test du produit dans son ensemble avant de lancer la production de masse. Autrement dit, tout n’est pas encore fini pour les boutons capacitifs. Néanmoins, mieux vaut se résoudre dès maintenant, ces soucis techniques ayant peu de chance d’être résolus avant la date butoir.

Il semble beaucoup plus probable, en effet, que nous voyons ces derniers débarquer sur l’iPhone 16, d’ici l’année prochaine, laissant ainsi le temps à Apple de perfectionner sa technologie. Pour rappel, les fuites annonçaient un bouton à sensibilité ajustable, qui fonctionneraient même lorsque le smartphone est éteint ou n’a plus de batterie. S’il faut attendre un an de plus, parions que d’autres innovations pourraient trouver leur chemin d’ici là.