iPhone 15 : nous n’échapperons pas à une nouvelle hausse des prix, selon un analyste

Un nouvel analyste réputé annonce lui aussi qu’Apple prévoirait bien une augmentation des prix sans précédent sur ses prochains iPhone 15, et en particulier sur les modèles Pro.

Cela fait plusieurs mois maintenant que de nombreux rapports pointent tous vers une augmentation des tarifs pour les prochains iPhone 15 d’Apple, et un nouvel analyste vient de corroborer cette mauvaise nouvelle. En effet, Luke Lin, analyste senior chez DigiTimes, vient de rappeler que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient connaître une « hausse de prix importante » par rapport à leurs prédécesseurs.

Pour rappel, l’année dernière, l’iPhone 14 avait lui aussi vu son prix augmenter à l’international, dont en France, à cause des fluctuations monétaires. Cependant, les tarifs étaient restés stables aux États-Unis ainsi qu’en Chine. Une hausse des prix généralisée serait alors une première depuis 2017 chez Apple.

À quels prix seront disponibles les prochains iPhone 15 ?

Lin explique que la gamme iPhone 15 Pro connaîtra une “hausse de prix importante” cette année en raison de deux changements majeurs : le passage de l'acier inoxydable au titane pour la conception du châssis et le nouveau système de caméra à lentille périscopique. Cependant, malgré ces hausses de prix, Lin de DigiTimes prévoit que les modèles iPhone 15 Pro seront les téléphones les plus populaires de cette génération.

Apple réserve toujours les nouveautés les plus intéressantes à ses iPhone « Pro », ce qui les rend souvent bien plus attractifs auprès des consommateurs. Même si les tarifs sont plus élevés, on ne peut nous aussi que vous conseiller de sauter le pas pour profiter d’améliorations majeures, dont notamment l’ajout de l’écran ProMotion 120 Hz si cher aux utilisateurs de smartphones Android.

Aux États-Unis, certains rapports annoncent qu’Apple prévoirait d’augmenter le prix des modèles iPhone 15 Pro de 200 dollars. En ajoutant les taxes, cela signifie que les tarifs en France augmenteraient de près de 300 euros. Si Apple choisissait de conserver sa stratégie tarifaire l’année prochaine, le modèle de base de l’iPhone 15 Pro serait alors commercialisé entre 1500 et 1600 euros, tandis qu’il faudra compter aux alentours de 1700 euros pour l’iPhone 15 Pro Max. Pire encore, puisqu'Apple travaillerait sur une version avec 2 To de stockage, celle-ci pourrait être proposée à près de 2500 euros.