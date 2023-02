iPhone 15 et 15 Pro : les smartphones utiliseront un écran plus grand de 6,2 pouces

Bonne nouvelle pour les fans d’Apple, les prochains iPhone 15 et 15 Pro vont bénéficier d’un écran légèrement plus grand que la génération précédente. Pourtant, le châssis ne verra pas vraiment sa taille augmenter.

La semaine dernière, nous avions pu découvrir les premiers rendus 3D de l’iPhone 15 Pro, qui étaient basés sur des fichiers CADs, ces schémas envoyés aux fabricants d’accessoires pour concevoir leurs coques avant le lancement des smartphones. Ces rendus avaient non seulement confirmé la présence d’un nouveau port USB-C sur la tranche inférieure, mais également quelques changements au niveau du design général.

Parmi eux, on peut notamment citer des dimensions légèrement différentes par rapport à la génération précédente, qui rendront théoriquement les coques des iPhone 14 incompatibles avec les nouveaux modèles. Ces légers changements devraient permettre à Apple d’augmenter la taille de l’écran de certains de ses modèles.

Les iPhone 15 et 15 Pro auront un écran plus grand

D’après les nouveaux rendus partagés par 9To5Mac, les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro utiliseront un écran légèrement plus grand, avec une diagonale de 6,2 pouces. C’est seulement 0.1 pouce de plus que la génération précédente, donc la différence devrait être presque imperceptible.

Qui dit écran plus grand dit généralement smartphone plus grand, mais ce n’est pas vraiment le cas ici. Apple a vraisemblablement réussi à réduire la taille des bordures tout autour de l’écran, ce qui lui permet de maximiser l’espace occupé par la dalle sur la face avant. Les iPhone 15 et 15 Pro devraient donc offrir un ratio écran/corps toujours plus important.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment si les iPhone 15 Plus et 15 Pro Max profiteront eux aussi de ces petits ajustements au niveau du design, mais si c’est le cas, on pourrait se retrouver avec des écrans encore plus grands qui atteignent les 6,8 pouces, contre 6,7 pouces sur les iPhone 13 Plus et 13 Pro Max. Apple s’alignerait donc sur les Galaxy S23 Ultra, qui proposent déjà un écran aussi grand depuis quelques générations déjà. Il faudra également patienter avant de connaître les définitions et résolutions des nouveaux écrans qu’utilisera Apple sur ses prochains iPhone de 15e génération.