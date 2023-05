Les iPhone 15 et 15 Plus pourraient enfin utiliser une caméra de 48 mégapixels

Apple envisagerait d'apporter une amélioration majeure à l'appareil photo de ses prochains modèles iPhone 15 et 15 Plus. Selon les analystes, le capteur principal de 48 mégapixels introduit avec l'iPhone 14 Pro et Pro Max pourrait faire son apparition sur les modèles d'iPhone les plus abordables.

L’année dernière, Apple avait mis à jour ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max avec un tout nouveau capteur photo de 48 MP, mais avait conservé un capteur de 12 MP sur les iPhone 14 et 14 Plus. Les successeurs, les prochains iPhone 15 et 15 Plus qui arriveront dès la fin de l’année, devront enfin profiter des nouvelles caméras qui avaient été réservées aux modèles Pro, si l’on en croit les spéculations de l’analyste Jeff Pu.

Cependant, on sait déjà qu’il ne s’agira pas des mêmes capteurs photo que les iPhone 15 et 15 Pro, qui utiliseront eux des caméras plus grandes. D’ailleurs, l’iPhone 15 Pro pourrait bien pour la première fois utiliser un meilleur capteur principal que l’iPhone 15 Pro Max. Ce dernier bénéficie déjà d’un capteur périscopique prenant beaucoup de place à l’intérieur, et Apple aurait donc choisi des caméras principales différentes pour l’occasion.

Les iPhone 15 et 15 Plus pourraient avoir un peu de retard

Toutefois, certains rapports indiquent qu'un éventuel retard pourrait être dû à un problème lié à la production des composants de l'appareil photo, en particulier le CIS (capteur d'image CMOS) empilé pour l'appareil photo de 48 mégapixels sur l'iPhone 15 et 15 Plus. L'analyste Jeff Pu a déclaré qu'il “continuerait à surveiller les risques liés au calendrier de production” et qu'il s'attendait à ce que les smartphones soient lancés en même temps que les 15 Pro et Pro Max en septembre. Il reste maintenant à voir s’ils sortiront exactement à la même date, ou si les modèles les plus abordables resteront en précommande une ou deux semaines supplémentaires.

Si la mise à niveau de l'appareil photo est une excellente nouvelle pour les consommateurs, il reste à voir quelle sera la différence en termes de qualité d'image. Le capteur de 48 mégapixels est un progrès significatif par rapport aux capteurs de 12 mégapixels utilisés dans les précédents modèles d'iPhone, mais les mégapixels ne déterminent pas à eux seuls la qualité de l'image. Il arrivait parfois dans certains scénarios que l’iPhone 14 Pro offre des clichés moins attrayants que son prédécesseur, l’iPhone 13 Pro.