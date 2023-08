iPhone 15 : la keynote est prévue le 12 septembre, le rendez-vous est pris !

La présentation officielle de l'iPhone 15 est pour bientôt. En effet, Apple vient d'envoyer les premières invitations à la presse pour sa prochaine keynote. Le rendez-vous est fixé au 12 septembre 2023.

L'attente avant de découvrir officiellement l'iPhone 15 va bientôt toucher à son terme. En effet, Apple vient d'envoyer les premières invitations à la presse pour sa prochaine keynote, comme l'a révélé le journaliste de Bloomberg Mark Gurman sur X.

Ainsi, la marque à la pomme donne rendez-vous aux fans le 12 septembre 2023 pour une nouvelle conférence centrée autour de la dernière génération d'iPhone et d'Apple Watch. Cette nouvelle “cérémonie” a été baptisée “Wonderlust” par le constructeur américain, ce que l'on peut traduire dans la langue de Molière comme une “envie de s'émerveiller”. La présentation sera évidemment diffusée en ligne à 19 heures, heure de Paris.

On saura tout sur les iPhone 15 le 12 septembre 2023

L'évènement prendra place au sein du Steve Jobs Theater, à l'Apple Park. Vous l'aurez compris, cette keynote sera surtout l'occasion de découvrir enfin les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. De ce que l'on sait pour l'instant, les deux modèles d'entrée de gamme devraient profiter de certaines fonctionnalités présentes sur les versions Premium de l'iPhone 14, à commencer par la puce maison Bionic A16, l'interface Dynamic Island et un capteur de 48 MP à l'arrière.

Fatalement, les iPhone 15 Pro et Pro Max (ou Pro Ultra, la nomenclature est toujours ouverte à discussion) disposeront d'améliorations inédites et conséquentes, comme un cadre redessiné en titane, l'intégration de la puce Bionic A17 gravée en 3 nm et la présence d'un nouveau bouton d'action personnalisable à la place du bouton de mise en sourdine.

USB-C, Apple Watch Series 9 et Watch Ultra 2

Par ailleurs, cette keynote nous permettra d'avoir enfin une réponse sur un point clé : les iPhone 15 vont-ils bel et bien abandonner le port Lightning pour un port USB-C, conformément aux dernières exigences européennes ? De récentes fuites ont confirmé la chose et ont dévoilé des photos de l'appareil équipé d'un port USB-C.

Apple devrait également profiter cette conférence pour lever le voile sur les Apple Watch Series 9, sa nouvelle génération de montres connectées. Une éventuelle Apple Watch Ultra 2 pourrait aussi faire sa première mondiale ce 12 septembre. En effet, Mark Gurman affirmait déjà en juin 2023 la présentation d'une version mise à jour de la smartwatch haut de gamme d'Apple à venir.

Source : Bloomberg