Le Fairphone (Gen 6) : le smartphone éthique et performant à partir de 1 € chez Orange et Sosh

Un smartphone qu’on peut démonter soi-même, conçu pour durer, et proposé à prix réduit chez Orange et Sosh ? C’est le pari du nouveau Fairphone (Gen 6), qui mêle éthique, performance et modularité.

Déjà disponible chez Orange et Sosh à prix réduit, le Fairphone (Gen 6) entend faire bouger les lignes. Derrière son design sobre se cache une ambition claire : proposer un téléphone performant, réparable et conçu pour durer. Matériaux équitables, composants modulaires, bonus reprise… Tout a été pensé pour offrir une alternative crédible aux smartphones traditionnels. Le pari est-il réussi ? On vous dit tout ci-dessous.

Un téléphone qui veut casse les codes

Fairphone, c’est une marque qui milite depuis plus de dix ans pour une électronique plus responsable. Leur nouveau modèle, le Fairphone (Gen 6), pousse encore plus loin cette démarche. Il est garanti 5 ans, facilement réparable par l’utilisateur, et fabriqué à partir de matériaux équitables et recyclés. L’objectif ? Prolonger la durée de vie des appareils et réduire les déchets électroniques.

Et concrètement, ça se traduit comment ? Un écran qui se change en quelques minutes, une batterie amovible, un port USB-C remplaçable, des caméras modulaires… Le tout sans passer par un SAV. Même la coque se dévisse à la main. C’est simple, malin et ça remet les besoins de l’utilisateur au centre.

De vraies performances, sans superflu

Éthique ne veut pas dire minimaliste. Le Fairphone (Gen 6) embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 3, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible, un écran OLED 120 Hz, et une batterie qui tient presque deux jours. On retrouve aussi une double caméra arrière (50 Mpx) et une frontale (32 Mpx), avec stabilisation optique, grand-angle, vidéo 4K, et même une touche d’IA via Google Gemini.

C’est donc un téléphone tout à fait capable pour un usage quotidien — travail, streaming, photo, réseaux — avec l’avantage d’être pensé pour durer au lieu d’être remplacé tous les deux ans.

Une fonction inédite pour se couper du tumulte

Fairphone a intégré une idée étonnamment simple, mais redoutablement efficace : un bouton physique baptisé “Switch”, qui active un mode appelé Fairphone Moments. En un clic, le téléphone bascule dans une interface ultra-épurée, avec seulement cinq applications au choix, aucune notification, aucun réseau social. Une manière très concrète de s’offrir des moments de calme, que ce soit en vacances, en famille ou juste pour souffler.

Des offres sur mesure chez Orange et Sosh

Le Fairphone (Gen 6) est affiché à 599 € sans abonnement. Mais selon que vous soyez client Orange, Sosh ou nouveau venu, le tarif peut largement baisser grâce à une remise immédiate pouvant aller jusqu’à -80 €, à laquelle s’ajoute un bonus reprise de 100 €, valable quel que soit l’ancien téléphone retourné.

Plusieurs configurations sont possibles. Voici ce qu’il faut retenir.

Vous n’êtes pas client Orange ?

Le téléphone reste à 599 €, mais vous pouvez profiter du bonus de reprise pour faire baisser le prix à 499 €.

Vous êtes client Sosh ou client Orange sans engagement.

Une remise immédiate de 50 € est appliquée. Avec le bonus de reprise, le Fairphone (Gen 6) revient à 449 €.

Vous souscrivez un forfait Orange 200 Go avec engagement 24 mois.

Le téléphone passe à 229 € pour les nouveaux clients, 209 € en cas de renouvellement.

En ajoutant le bonus reprise, le prix tombe à 129 € ou 109 € selon votre situation.

Vous optez pour le forfait Orange 300 Go avec engagement 24 mois.

Pour les nouveaux comme pour les clients qui renouvellent, le Fairphone (Gen 6) est proposé à un tarif très bas dès le départ. Avec la reprise, il peut même tomber à seulement 1 €.

Un pas de plus vers une électronique plus responsable

Avec le Fairphone (Gen 6), la marque néerlandaise continue de montrer qu’un autre modèle est possible. Et son arrivée à prix réduit chez Orange et Sosh n’est pas anodine : elle marque un vrai tournant vers une démocratisation de l’électronique durable, plus accessible, plus juste, et plus transparente.

Ce n’est pas encore la norme, mais c’est peut-être le début d’un changement. Et pour une fois, c’est un téléphone qui donne envie de durer.

