iPhone 15 : les délais s’allongent, pour ne pas attendre, mieux vaut acheter un iPhone 15 Plus ou 15 Pro

D’après les analystes de Counterpoint Research, les clients des deux plus gros marchés d’Apple optent soit pour l’iPhone 15 de base, soit pour l’ultrapremium iPhone 15 Pro Max.

Apple est connu pour ne jamais dévoiler ses chiffres de vente. Cela dit, pour les analystes, il y a d’autres moyens d’évaluer le succès d’un produit. Les délais d’attente, par exemple, permettent de savoir si la demande est supérieure à l’offre. Si on s’en tient à ce critère, les iPhone 15 sont un véritable succès commercial. En effet, les délais d’attente pour se faire livrer un iPhone 15 « de base » sont en moyenne deux fois plus longs que pour l’iPhone 14 qui n'était pas parvenu à séduire les fans.

D’après une étude menée par Counterpoint Research, les acheteurs étasuniens de l’iPhone 15 ou de l’iPhone 15 Pro Max doivent attendre respectivement 4 et 9 jours de plus que l’année dernière. Un analyste donne les raisons probables du succès du modèle d’entrée de gamme : « l’introduction de fonctionnalités telles que la Dynamic Island, auparavant réservée à la gamme Pro, a vraiment renforcé l’attrait de l’appareil auprès du grand public. Il s’agit en fait d’un iPhone 14 Pro au prix de base et, associé aux nouvelles mises à jour esthétiques, il incite davantage les utilisateurs à passer à la version supérieure cette année ».

Les iPhone 15 et 15 Pro Max ont les faveurs du public, les délais de livraison s’allongent

Les statistiques sont encore plus flagrantes en Chine, le second marché en termes de volumes de ventes pour Apple. Alors que les clients chinois sont généralement friands de smartphones premium, ils avaient délaissé les iPhone 14 et 14 Plus au profit des modèles Pro l’année dernière, ils semblent apprécier l’iPhone de base proposé en 2023. Selon Archie Zhang, analyste chez CPR, « de façon un peu surprenante, les délais d’attente pour l’iPhone 15 de base ont été multipliés par quatre par rapport à l’année dernière le jour du lancement ».

Si vous souhaitez rapidement mettre la main sur un iPhone 15, vous feriez donc bien d’opter pour l’iPhone 15 Plus ou le 15 Pro, qui vous seront livrés deux semaines plus tôt.