Apple a tourné la présentation de ses nouveaux Mac entièrement avec l’iPhone 15 Pro Max

En plus d’avoir servi à présenter de nouveaux MacBook, l’événement Scary Fast a également permis à Apple de démontrer les excellentes capacités photo de ses smartphones.

Apple a dévoilé des MacBook Pro et un iMac propulsés par les nouveaux processeurs M3 au cours d’un événement appelé « Scary Fast ». Comme à son habitude, la firme de Cupertino a tout particulièrement soigné la présentation de ses produits, avec des images toujours aussi léchées et des mouvements de caméra spectaculaires. Si vous avez regardé la retransmission jusqu’à sa conclusion, vous aurez sans doute remarqué le message final : « cet événement a été tourné avec un iPhone et édité sur Mac. Tous les intervenants, les lieux et les séquences de drones ont été filmés sur iPhone 15 Pro Max ».

Scary Fast a donc été tourné avec des iPhone 15 Pro Max, ce qu’Apple propose de mieux à l’heure actuelle en termes de qualité photographique et vidéo. La compagnie peut effectivement être fière des performances de son smartphone le plus performant. L’impitoyable laboratoire de test DxOMark classe l’appareil à la pomme en deuxième position au classement des meilleurs photophones, à deux points derrière le Huawei P60 Pro, le roi des photophones, avec un score de 156 points.

Apple a tourné l’événement Scary Fast avec des iPhone 15 Pro Max

Comme le prouve la qualité de production de la vidéo, les iPhone 15 Pro Max, les plus onéreux de la marque méritent plus que jamais leur qualificatif de Pro. Cela dit, tempérons un peu l’enthousiasme en précisant que le travail en postproduction a probablement été aussi important que celui effectué par les équipes de tournage. Dans le même ordre d'idées, le nombre de personnes et l’équipement mobilisés ont dû être aussi conséquents que sur un plateau de cinéma traditionnel.

L’iPhone 15 Pro Max permet désormais d’obtenir des résultats de qualité cinématographique, et cela, c’est grâce à une fiche technique assez impressionnante. En plus d’être propulsé par un processeur A17 Pro gravé en 3 nm, il est capable de tourner des vidéos en définition 4K à 60 i/s.