iPhone 15 : tout ce que l’on sait à propos du passage à l’USB-C

Les iPhone 15 marqueront officiellement la transition d’Apple du port Lightning propriétaire à l’USB-C universel. C’est à l’Union européenne que l’on doit cette petite révolution, qui va imposer cette nouveauté au constructeur dès 2024. Si les plans de ce dernier en la matière sont encore flous, quelques rumeurs ont déjà fait surface et nous permettent d’y voir plus clair. Petit tour d’horizon de tout ce que l’on sait sur le sujet.

Apple a toujours cherché à se démarquer de ses concurrents. Pour cela, le constructeur a notamment recours à ses propres systèmes d’exploitation, que l’on ne peut retrouver que sur ses appareils. Depuis peu, celui-ci conçoit même ses propres puces, lui permettant de gagner encore plus d’indépendance au sein du marché. Enfin, il y a bien sûr le point fâcheux de toute cette stratégie : le port Lightning.

Voilà des années que le port Lightning fait débat au sein des utilisateurs. Il faut dire qu’Apple a pris soin jusqu’à maintenant de ne pas se conformer au reste du marché, que ce soit lors de son passage au micro-USB ou à celui vers l’USB-C. Mais cet isolement touche désormais à sa fin. En effet, la chose a été rendue officielle en fin d’année dernière : l’iPhone 15 laissera enfin tomber le port Lightning et sera doté d’un port USB-C.

Pourquoi l’iPhone 15 passera-t-il à l’USB-C ?

Pour comprendre d’où vient ce changement, il faut revenir un peu en arrière, en 2021 plus précisément. C’est cette année-là que la Commission européenne commence véritablement les démarches qui la mèneront à imposer à Apple l’utilisation du port USB-C. Si le combat de l’Europe en faveur du chargeur universel ne date pas d’hier, c’est donc bien en 2021 que les choses sont passées à la vitesse supérieure.

Il faudra attendre juin 2022 pour que la mesure soit officiellement adoptée par les eurodéputés. Encore quelques mois plus tard, c’est au tour du Parlement de clore définitivement les débats. Depuis, la chose est officielle : Apple n’a plus d’autres choix que de se plier à la nouvelle réglementation. Ne reste plus, alors, qu’à fixer une date limite. Celle-ci ne sera autre que le 28 décembre 2024, date à laquelle tous les appareils Apple devront être équipés d’un port USB-C.

Pour rappel, les raisons avancées par la Commission européenne ne se résument pas qu’à une question de praticité. Les autorités estiment également que cette transition permettra de réduire le gaspillage électronique, en donnant la possibilité aux utilisateurs de ne posséder qu’un seul chargeur pour tous leurs appareils. À ce titre, plusieurs pays ont d’ores et déjà annoncé rejoindre le mouvement, dont les États-Unis, l’Inde ou encore la Corée du Sud.

Quels modèles d’iPhone 15 seront équipés d’un port USB-C ?

Si la législation laisse encore plus d’un an à Apple pour transitionner vers l’USB-C, le constructeur a déjà confirmé que l’iPhone 15 en sera équipé dès cette année. En théorie, ce sont donc tous les modèles du futur smartphone qui profiteront de cette nouvelle connectique — et qui feront au passage leurs adieux au port Lightning.

Dans la pratique en revanche, nous devrions nous attendre à quelques nuances. En effet, le constructeur pourrait intégrer différents ports à ses iPhone 15. Ainsi, une rumeur affirme que les modèles Pro bénéficieront d’une connectique plus rapide que leurs homologues standards.

Concrètement, selon le très fiable Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max seront équipés de la génération USB 3.2, capable d’atteindre une vitesse de transferts jusqu’à 40 Go/s, en plus de pouvoir être connectés à des écrans externes 4K 120 Hz. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, en revanche, seront limités à la norme USB 2.0, bien plus lente que sa consœur, puisque capable d’atteindre uniquement les 480 Mbit/s de vitesse de transfert.

Apple compte-t-il contourner la réglementation européenne sur l’USB-C ?

Bien entendu, Apple ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Si le constructeur est certes contraint de se plier à la toute-puissance de l’USB-C, il lui reste toujours des moyens de favoriser ses propres produits par rapport à ceux de la concurrence. Entre en jeu la certification MFi, ou Made for iPhone.

Cette certification peut être vue comme une sorte de label attribué par Apple sur les câbles Lightning, qui assurent de la qualité de ces derniers aux utilisateurs. Celle-ci permet entre autres d’acheter un câble l’esprit tranquille, sans avoir à s’inquiéter des dégâts que celui-ci pourrait causer à son iPhone. Or, d’après une rumeur venue tout droit de Chine, Apple pourrait tout simplement brider les performances des câbles non MFi.

Tout cela n’est encore qu’au stade de rumeur, qu’il convient donc d’aborder avec prudence. Néanmoins, si celle-ci s’avère exacte, Apple aura là un bon moyen d’inciter ses utilisateurs à préférer ses propres produits, certainement plus onéreux, pour s’assurer les meilleures performances possibles.

Les iPhone 15 pourraient-ils se passer entièrement de port de charge ?

Il y a une autre possibilité que nous n’avons pas encore évoqué : celle du tout sans fil. Et si Apple décidait tout bonnement de retirer tous les ports de ses iPhone 15 ? La chose peut paraître farfelue, mais elle est loin de relever du domaine de la science-fiction. En effet, la réglementation européenne stipule qu’Apple devra équiper ses appareils d’un port USB-C b. Avec la recharge sans fil, tout port, peu importe le type, devient inutile.

D’autant qu’Apple a déjà montré des signes d’intérêt pour cette technologie à partir de l’iPhone 12, qui pour la première fois était compatible avec le chargeur sans fil MagSafe. Si ce procédé n’a montré que peu d’améliorations les années suivantes, force est de constater que le constructeur a déjà mis les pieds dans le plat. Ce dernier n’est donc qu’à une provocation près de décider de se passer entièrement de port.

La possibilité existe donc bel et bien, mais mieux vaut ne pas espérer la voir se concrétiser pour l’iPhone 15. Apple semble désormais bien déterminé à intégrer un port USB-C à son prochain smartphone et le délai semble un peu court pour proposer une technologie de recharge sans fil véritablement convaincante. L’avenir, en revanche, nous réserve certainement encore beaucoup de surprises.

D’autres appareils Apple vont-ils passer à l’USB-C ?

La Commission européenne a été très claire sur ce sujet : Apple a jusqu’au 28 décembre 2024 pour remplacer le port Lightning de ses appareils par un port USB-C. Par ailleurs, la législation ne cible pas uniquement la marque à la pomme (bien que celle-ci soit particulièrement concernée par la mesure), mais tous les appareils électroniques vendus que le Vieux Continent. En théorie, tous les appareils Apple devront donc y passer avant la date butoir.

Mais la transition ne se fera pas au même moment pour tout le monde. Ainsi, les iPhone devraient être les premiers à y passer, avec l’iPhone 15 donc. D’après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste de la firme de Cupertino, il faudra attendre au moins 2024 pour que les autres accessoires intègrent la nouvelle connectique. Selon ce dernier, les prochains AirPods seront les derniers à se passer du port Lightning, soit peu de temps avant la deadline imposée par la Commission européenne.

De la même manière, les prochaines itérations d’accessoires pour Mac, tels que la souris Magic Mouse, le clavier Magic Keyboard et le Magic Trackpad, devront également proposer un port USB-C. Comme expliqué plus haut, il n’est pas non plus impossible qu’Apple lance des versions de ses appareils uniquement en sans fil, forçant les utilisateurs à s’équiper d’un chargeur adapté. Il faudra encore faire preuve d’encore un peu de patience pour en avoir le cœur net.

Quoiqu’il en soit, Apple ne devrait désormais plus repousser l’inévitable. Dans les mois à venir, nous verrons la transition s’effectuer tranquillement vers l’USB-C, avec certaines nuances sont seule la firme de Cupertino a le secret. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle réglementation de l’Union européenne ? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaires !