iPhone 15 : les nouveaux smartphones seront tous plus légers, mais pas moins épais

Alors que la Keynote d’Apple aura lieu dès demain soir, on sait déjà presque tout au sujet des prochains iPhone 15 de la société. Après des mois de spéculations et de leaks, on sait enfin à quoi s’attendre des dimensions des appareils.

Cela fait plusieurs mois maintenant que les rapports s’enchainent au sujet des prochains iPhone 15 d’Apple, dévoilant petit à petit tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux smartphones haut de gamme de l’entreprise. Juste avant la présentation officielle, qui se tiendra dès demain soir, mardi 12 septembre à 19 heures, nos confrères de MacRumors ont obtenu les dimensions exactes de chaque appareil.

Selon leurs informations, chaque iPhone 15 sera plus léger que son prédécesseur. Les modèles classique et Plus ne bénéficieront pas de grands changements, puisque c’est surtout les versions Pro et Pro Max qui devraient être radicalement différents. Cependant, cette diminution du poids n’entraînera aucune réduction de l’épaisseur des appareils, et celle-ci sera d’ailleurs même plus importante sur les modèles les plus chers.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max adoptent des dimensions complètement différentes

Selon les informations de MacRumors, qui corroborent d’autres sources que nous avions déjà évoquées, l’iPhone 15 Pro pèsera seulement 188 grammes, contre 206 grammes pour l’iPhone 14 Pro. En cause, l’utilisation d’un cadre en titane, qui vient remplacer l’ancien cadre en acier inoxydable. Les Xiaomi 14 Pro et Galaxy S24 Ultra devraient aux aussi profiter d’un tel changement.

De son côté, l’iPhone 15 Pro Max pèsera seulement 221 grammes, contre 240 grammes pour le modèle précédent. Il s’agit là aussi d’un changement drastique pour l’appareil, qui était souvent considéré comme trop lourd.

Malgré cet allègement sur la balance, il ne faut pas s’attendre à une épaisseur réduite. Celle-ci est même en hausse sur les deux modèles Pro. Alors que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max mesuraient seulement 7,85 mm d’épaisseur, les nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max augmenteront à 8,25 mm. Si cela peut sembler peu, la différence se ressentira probablement une fois le smartphone dans notre main. De son côté, l’iPhone 15 ne subit aucun changement à ce niveau-là, celui-ci mesurant toujours 7,8 mm d’épaisseur.

Voici un récapitulatif des dimensions des nouveaux iPhone :

iPhone 15

Épaisseur : 7.8mm

Longueur : 147,6 mm

Largeur : 71,6 mm

Poids : 171 grammes

iPhone 15 Pro

Épaisseur : 8,25 mm

Longueur : 146,6 mm

Largeur : 70,6 mm

Poids : 188 grammes

iPhone 15 Pro Max