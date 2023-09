Les iPhone 15 Pro surchauffent, Apple va devoir prendre une mesure qui fera grincer des dents, selon cet expert

Les premiers acquéreurs d’iPhone 15 commencent à faire leur retour d’expérience. Si les premières impressions sont bonnes, de nombreux clients se plaignent cependant de la surchauffe importante de certains modèles Pro. Explications.

L'iPhone 15 Pro Max est disponible dans le commerce, mais pour vous procurer le smartphone le plus haut de gamme d’Apple, il faudra vous armer de patience, car les délais d'attente s'allongent. Le fleuron d'Apple. Il n’est pourtant pas exempt de tout reproche. Des internautes toujours plus nombreux témoignent d’un problème de surchauffe qui peut créer des brûlures au premier degré, même lorsque l'appareil est faiblement sollicité.

À lire — L’iPhone 15 Pro Max est beaucoup plus fragile qu’on ne le croit, la preuve en vidéo

Certains utilisateurs ont tout d’abord imputé cette montée en température à la puce A17 Pro d’Apple, les experts ont une tout autre explication. Selon l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo, « les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 Pro ne sont pas liés à la gravure en 3 nm ». La conception de la puce de Cupertino n’est pas en cause. En revanche, pour l’expert ès-Apple, le service Recherche et développement d’Apple s’est raté sur le choix du système de dissipation thermique.

Rayures, surchauffe, fragilité : les iPhone 15 cumulent les problèmes

Il déclare : « les compromis faits pour obtenir un poids plus léger, tels que la réduction de la zone de dissipation de la chaleur et l’utilisation d’un cadre en titane, qui a un impact négatif sur l’efficacité thermique, sont probablement la cause principale [de la surchauffe] ».

À lire — L’iPhone 15 Pro Max est à deux points d’être le roi de la photo, découvrez son score DxOMark

On s’en doute, les ingénieurs de la compagnie sont à pied d’œuvre pour tenter de trouver une parade logicielle à ce problème bien matériel, mais tous les observateurs et les utilisateurs avisés le savent : pour que le smartphone chauffe moins, il faut moins le solliciter. Le bruit court selon lequel Apple veut remplacer les ventilateurs par des aimants dans ses appareils pour éviter la surchauffe, mais concrètement, dans l'immédiat pour vraiment faire baisser la température des iPhone 15 Pro, il va falloir baisser le niveau de performances de leur processeur.