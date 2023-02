iPhone 15 : Apple va gonfler les spécifications de la RAM des modèles Pro et Pro Max

Selon des experts de la chaîne logistique d’Apple, les iPhone 15 Pro et Pro Max bénéficieront d’une RAM 33 % plus abondante et 33 % plus rapide.

On peut le dire, les iPhone 14 ont été un échec commercial. Bien que moins onéreux, les modèles « standard » n’ont pas su trouver leur public. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont été victimes de leur succès. Apple n’a pas pu répondre à la demande pour ces appareils haut de gamme à cause de la crise du Covid-19 qui a immobilisé son usine de Shenzhen. La marque à la pomme devra donc marquer les esprits avec les iPhone 15, au niveau de leur fiche technique notamment.

À en croire les experts de TrendForce, les iPhone 15 Pro et 15 Pro bénéficieront de 33 % de mémoire vive supplémentaire. Celle-ci passera de 6 à 8 Go. Mieux encore, la RAM sera non seulement plus abondante, mais elle sera aussi plus rapide. WccfTech rapporte ainsi que les smartphones les plus performants de la gamme seront dotés de barrettes LPDDR5X, un type de mémoire tout spécialement destiné aux applications d’apprentissage automatique et d’Intelligence artificielle, telles que les ChatGPT et autres Midjourney, très gourmandes en bande passante.

Apple va gonfler la mémoire vive des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

La mémoire LPDDR5X peut atteindre des débits supérieurs à 1 Go/s, et selon Samsung, qui a développé les premiers modules de ce type en 2021, ils consomment 20 % moins d’énergie que leurs prédécesseurs. Bien que les analystes taiwanais affirment que cette RAM plus performante sera intégrée dans les iPhone 15, des sources discordantes annoncent son arrivée en 2024, dans les iPhone 16. Apple vient à peine d’adopter la LPDDR5 dans les iPhone 14, il est donc fort peu probable que la compagnie saute le pas vers la génération suivante dès cette année.

À lire — Test Apple iPhone 14 Pro Max : un surcout trop fort pour des améliorations trop sages

Bien que leur sortie ne soit prévue que pour septembre 2023, les rumeurs abondent déjà concernant les iPhone 15. Un designer nommé Antonio de Rosa a, par exemple, créé des rendus qui donnent une bonne idée du design de l’iPhone 15 Pro Max.

Source : WccfTech