Soldes MacBook Air M3 : avec 560 € de remise, ce modèle surpuissant est à prix cassé !

Fluide, puissant, élégant : les adjectifs élogieux ne manquent pas pour qualifier ce MacBook Air équipé de sa puce M3. Mais ce modèle est encore plus intéressant puisqu’il offre une configuration survitaminée pour un prix ultra attractif. Vous pouvez ainsi vous l'offrir pour 1 199 € au lieu de 1 759 €. On vous explique tout.

Le MacBook Air M3 13 pouces se distingue par sa légèreté, ses performances remarquables, sa puce M3 et son prix mesuré dans sa version de base. Mais quand on cherche une configuration plus performante, notamment au niveau de la mémoire vive, le prix augmente de façon exponentielle.

Heureusement, pendant les soldes, la FNAC applique une réduction importante sur la version équipée de 24 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Cette configuration est habituellement affichée à 1 759 €, mais elle est proposée en ce moment à seulement 1 1199 €, soit 560 € de remise immédiate ! Un excellent rapport performance/prix pour un produit Apple.

MacBook Air M3 13″ : la configuration haut de gamme est en soldes

Compact, performant et taillé pour durer, le MacBook Air M3 13 pouces s’impose comme une référence incontournable pour les étudiants, les profils créatifs et les professionnels en quête de réactivité. Sa conception sobre cache une fiche technique musclée, idéale pour une utilisation intensive sur plusieurs années.

Ce modèle embarque la toute dernière puce Apple M3, dotée de 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Elle offre donc des performances de haut niveau, même en multitâche ou sur des applications graphiques exigeantes. La version actuellement en soldes intègre 24 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, de quoi assurer fluidité, rapidité de traitement et espace de stockage confortable.

Côté affichage, Apple reste fidèle à son excellence avec une dalle Liquid Retina de 13,6 pouces, affichant une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et prenant en charge un milliard de couleurs. Que ce soit pour la retouche photo, le montage vidéo ou le visionnage de films et séries, l’image est d’une précision exemplaire.

Par ailleurs, le MacBook Air M3 ne fait pas l’impasse sur aucun détail important : clavier Magic Keyboard rétroéclairé, capteur d’empreintes Touch ID, chargeur MagSafe, webcam Full HD, Wi-Fi 6E ou encore un système audio immersif viennent enrichir l’expérience utilisateur au quotidien. Enfin, son autonomie impressionnante allant jusqu’à 18 heures d'utilisation permet de l’utiliser une journée entière sans avoir à recharger.

