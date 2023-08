L’iPhone 15 Pro pourrait offrir jusqu’à 2 To de stockage, mais à quel prix ?

Bonne nouvelle pour ceux qui espéraient voir Apple augmenter la taille du stockage de ses prochains iPhone, il semblerait que les modèles Pro vont bénéficier d’une plus grande capacité. Cependant, cela devrait aussi tirer les prix à la hausse.

Selon le blogueur coréen yeux1122, les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max d’Apple disposeront d'une plus grande capacité de stockage. Après avoir proposé un minimum de 128 Go pendant plusieurs années sur ses modèles Pro, Apple songerait enfin à passer à un stockage de 256 Go sur le modèle de base des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Actuellement, les iPhone 14 Pro et Pro Max offrent 128, 256, 512 et 1 To de stockage, suivant la configuration choisie. Passer à un minimum de 256 Go de stockage pourrait donc être une bonne nouvelle pour ceux qui installent beaucoup d’applications, dont des jeux assez lourds, ou bien qui sont amateurs de photos. D’ailleurs, depuis la sortie des iPhone 13 Pro, Apple réserve sa fonctionnalité ProRaw aux modèles équipés de plus de 256 Go de stockage, ce qui pourrait signifier que tous les iPhone 15 Pro seront compatibles cette année.

Les iPhone 15 Pro vont monter jusqu’à 2 To de stockage

En plus d’augmenter la taille du stockage de base, Apple songerait également à proposer une nouvelle version avec jusqu’à 2 To de stockage, toujours selon yeux1122. Il s’agirait alors d’une première pour le géant américain, qui s’était jusqu’à présent contenté de 1 To de stockage au maximum sur ses smartphones.

On retrouverait alors toujours quatre configurations différentes : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Le problème, vous vous en doutez, c’est que ces hausses de la capacité de stockage ne seront pas gratuites. Nous avions appris récemment qu’Apple comptait peut-être augmenter les tarifs de tous les iPhone 15 cette année, et il se pourrait bien qu’il utilise cette hausse du stockage pour faire passer la pilule auprès des clients.

Avec un iPhone 14 Pro Max vendu à 2 129 euros en France dans sa version avec 1 To de stockage, on imagine que l’iPhone 15 Pro Max pourrait lui frôler la barre des 2500 euros chez nous. Et vous, seriez-vous toujours partant pour vous offrir un smartphone aussi cher ? N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce changement dans les commentaires.

Source : naver