iPhone 15 : des bots en ont acheté pour des millions de dollars, les scalpers se frottent les mains

L'étude d'une entreprise de cybersécurité explique que les scalpers ont programmé des bots pour acheter des milliers d'iPhone 15, tous modèles confondus, afin de les revendre plus cher. Un coup dur qui rallonge d'autant plus l'attente des vrais acheteurs.

Depuis la sortie officielle de la gamme le 22 septembre, pas facile de mettre la main sur un iPhone 15. En France, les Apple Store se sont mis en grève le jour-même. Sur Internet, les délais de livraison s'allongent de plus en plus selon le modèle désiré. Et comme si ça ne suffisait pas, les sclapers, comme c'est leur habitude à présent, s'en donnent à cœur joie en raflant des milliers de nouveaux smartphones Apple au nez et à la barbe des acheteurs véritables.

Si vous n'êtes pas familier avec le terme, un sclaper est une personne qui achète massivement un produit en forte demande dans le but de le revendre immédiatement, plus cher que son prix d'achat bien sûr. Selon l'entreprise de cybersécurité Kasada, le “scalp” des iPhone 15 représente une valeur de plusieurs millions de dollars. Pour y arriver, il y a la méthode “classique” : vous allez dans un Apple Store et achetez 20 ou 30 iPhone avant d'essayer de les revendre aux passants ou sur un site de vente en ligne. Il y a aussi la méthode automatisée à l'aide de bots.

Des scalpers ont commandé des iPhone 15 en utilisant des bots, il y en a pour des millions de dollars

Les scalpers mis en avant par l'étude ont simplement reprogrammés des bots existants pour qu'ils s'occupent de commander des iPhone 15. À l'origine, ils achetaient des sneakers (les chaussures). On peut voir un utilisateur se vanter de la validation de 3000 achats, tandis qu'un autre dit avoir sécurisés 2500 iPhone 15 en une seule journée. Il s'agit de bots dit AIO, pour All-In-One. Ils s'occupent de l'ensemble du processus, de la surveillance des stocks au paiement de la commande.

En imaginant que ces personnes vont revendre chaque appareil environ 300 $ au-dessus du prix de base, les profits potentiels sont très élevés, de l'ordre du million. Il est facile de se dire qu'il suffit de ne pas acheter, mais il y a malheureusement toujours des gens pour le faire. Si l'entreprise n'arrive pas à identifier suffisamment vite les bots, la seule solution reste la remise en stock rapide des produits. Sony l'a fait avec la PS5 pour couper l'herbe sous le pieds des scalpers.