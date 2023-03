iPhone 15 Pro : les boutons fonctionneraient même lorsque la batterie est vide et le smartphone éteint

Une fuite sur les forums MacRumors vient de révéler un détail intéressant sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. En effet, selon le leaker à l’origine de cette information, les boutons capacitifs des smartphones fonctionneraient même lorsque leur batterie est vide ou qu’ils sont éteints. Une fonctionnalité rendue possible grâce à un nouveau microprocesseur low-energy.

Cela fait désormais quelques mois que nous savons que l’iPhone 15 va apporter une petite nouveauté, mais qui fera toute la différence. En effet, pour la première dans l’histoire du smartphone, la prochaine itération se passera de boutons physiques. Plus précisément, ce sont les modèles Pro et Pro Max (ou Ultra, c’est selon) qui fusionneront les deux boutons de volume traditionnel pour donner un seul bouton capacitif.

En d’autres termes, cela signifie que le bouton en question sera capable de détecter le niveau de pression appliquée par l’utilisateur et réagir en fonction, plutôt qu’une seule action rendue possible par un bouton pressoir. Et justement, cette nouvelle technologie élargit le champ des possibles, comme l’indique une récente fuite sur les forums de MacRumors.

Les nouveaux boutons des iPhone 15 Pro seront une petite révolution

Selon le leaker, déjà à l’origine de fuites véridiques sur les iPhone 14, Apple équiperait également ses prochains smartphones haut de gamme d’un nouveau microprocesseur low-energy. Ce dernier aura pour vocation de remplacer le mode low-energy actuel des téléphones, qui permet notamment de garder ces derniers actifs pour la fonctionnalité Localiser de rester active 24 heures avec une batterie vide, ou encore 5 heures pour le paiement sans contact.

Ce nouveau microprocesseur remplira donc ces mêmes tâches, et sera en plus chargé de gérer les transferts de données en Bluetooth Low Energy (BLE) ainsi que, vous l’aurez compris, le traitement des données des boutons capacitifs. Tout comme la fonction Localiser, il sera donc possible d’utiliser ces boutons lorsque la batterie est vide et que l’iPhone est éteint.

Selon le leaker, deux modèles de boutons sont actuellement testés par Apple : une version où le volume change plus ou moins rapidement en fonction de la pression exercée, et une autre où il est possible de swiper sur celui-ci pour obtenir le même résultat. Difficile encore de dire quel modèle trouvera son chemin vers la version finale des iPhone 15 Pro et Pro Max.

Source : MacRumors