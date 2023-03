iPhone 15 Pro : une nouvelle hausse de prix à prévoir sur les smartphones cette année ?

Alors qu’on n’attend pas les prochains iPhone 15 avant de nombreux mois, les rumeurs au sujet de leurs tarifs vont bon train, et un récent rapport d’un célèbre analyste prédit déjà une hausse des tarifs.

Selon Jeff Pu, analyste technique chez Haitong International Securities, les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'Apple pourraient être vendus à un prix plus élevé que leurs prédécesseurs outre-Atlantique, ce qui constituerait la première hausse de prix sur ces modèles depuis la sortie de l’iPhone X en 2017.

En France, les iPhone 14 sont tous sortis à un tarif plus élevé que les modèles précédents, mais Apple réagissait à la parité euro-dollar ainsi qu’à l’inflation. Aux États-Unis, le tarif du modèle Pro était toujours fixé à 999 dollars depuis des années maintenant, mais le prix devrait commencer à bouger et franchir la barre des 1000 dollars sur la prochaine génération.

L’iPhone 15 Pro sera plus cher que l’iPhone 14 Pro

D’après Jeff Pu, Apple devrait augmenter les prix de ses iPhone 15 Pro en raison d'importantes mises à niveau matérielles. Ces mises à niveau incluent un notamment un cadre en titane, des boutons à semi-conducteurs avec retour haptique grâce à des moteurs Taptic supplémentaires, une puce A17 Bionic (peut-être gravée en 3 nm), une mémoire vive plus importante et un objectif périscopique pour un zoom optique plus important sur le modèle Pro Max, entre autres.

À cause de tous ces changements importants, Apple serait contrainte d’augmenter le prix de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max si elle veut conserver ses marges bénéficiaires. À ce stade, il n'y a pas de chiffres exacts, mais nous nous attendons à ce qu'Apple augmente le prix d'au moins 50 dollars pour les deux modèles.

Notez qu’une augmentation des prix aux États-Unis devrait évidemment impacter les tarifs français. Si cela s’avère exact, nous assisterons donc cette année à la deuxième hausse des tarifs successive chez Apple. Pour rappel, les iPhone 14 Pro sont commercialisés chez nous à partir de 1329 euros, et à partir de 1479 euros pour le modèle Pro Max. Ce dernier pourrait donc bien franchir la barre des 1500 euros. Il reste à voir ce qu'Apple va décider.