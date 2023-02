iPhone 15 Pro : Apple va améliorer le scanner LiDAR de ses smartphones

Bonne nouvelle pour les fans d’Apple, le géant américain devrait doter ses prochains iPhone 15 Pro et 15 Pro Max d’un capteur LiDAR amélioré, signé Sony. Il devrait être plus performant, mais surtout plus économe en énergie.

L'un des éléments qui distinguent les iPhone « Pro » des autres est la configuration photo. Non seulement les iPhone Pro sont dotés d’un troisième capteur téléobjectif, qui devrait d’ailleurs être remplacé par un périscope dans l’iPhone 15 Pro Max, mais on retrouve également un capteur LiDAR. Le scanner LiDAR a été introduit pour la première fois avec l'iPad Pro 2020, puis ajouté à l'iPhone 12 Pro.

Ce dernier aide les autres capteurs à capturer des clichés et des vidéos plus précises, notamment en basse luminosité, mais permet également aux utilisateurs d’avoir accès à certaines fonctionnalités spéciales pour la réalité augmentée. Cette technologie utilise un capteur de temps de vol pour émettre des lasers et calculer la distance entre l'appareil et les objets. Ils sont même capables de mesurer précisément la taille des gens, en pointant simplement le smartphone vers eux.

Le nouveau capteur LiDAR sera signé Sony

D’après les informations du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple compte remplacer le capteur LiDAR de l’iPhone 15 Pro par un modèle plus puissant. Le géant américain se fournirait cette fois-ci chez Sony, et utiliserait son capteur VCSEL.

Ce dernier aurait l’avantage d’être beaucoup plus efficace énergétiquement que celui qu’utilise Apple actuellement. Cela pourrait donc contribuer à améliorer l’autonomie de ses smartphones haut de gamme.

En plus d’être plus économe, ce nouveau scanner LiDAR pourrait offrir de meilleures performances au même niveau de consommation d'énergie que sur les iPhone existants. « la conception critique de la solution ToF VCSEL de Sony est l'intégration du VCSEL et du circuit de commande, qui peut réduire la consommation d'énergie ou fournir de meilleures performances ToF avec la même consommation d'énergie », annonce Kuo dans un tweet.

Kuo a déclaré que le scanner LiDAR amélioré pourrait bénéficier aux fonctions de l'appareil photo, comme le mode Nuit et l'autofocus, ainsi qu’à la réalité augmentée. En attendant, on vous rappelle que nous savons déjà à quoi ressemblera l’iPhone 15 Pro.