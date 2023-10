iPhone 15 Pro et Pro Max : la surchauffe continue malgré la mise à jour d’iOS 17, avec des brûlures d’écran en prime

La mise à jour 17.0.3 d'iOS censée corriger les problèmes de surchauffe ne semble pas voir résolu quoi que ce soit sur iPhone 15 Pro et Pro Max. Pire, elle semble apporter d'autres problèmes comme des brûlures d'écran.

Ça n'en finit pas de chauffer chez Apple. Depuis la sortie des iPhone 15, les témoignages de surchauffe des appareils ne cessent d'affluer. La marque a fini par reconnaître le problème en affirmant qu'une mise à jour d'iOS 17 allait le résoudre. Mise à jour dont on soupçonne qu'elle a bridé les performances des smartphones d'ailleurs. Mais visiblement, c'est loin d'avoir suffit à refroidir les mobiles. Pire : ça aurait déclenché des soucis de surchauffe chez celles et ceux qui n'en avaient pas avant.

Un confrère de ZDNET a reçu plusieurs retours en ce sens. Gabriel Suchowolski, concepteur graphique à Madrid, a acheté un iPhone 15 Pro Max. Dès les premiers jours, il chauffe lors d'un appel de plus d'une minute ou quand Gabriel prend 4 ou 5 photos d'affilée. Ce n'est pas “chaud au point de brûler, mais plus comme du pain grillé”, raconte-t-il. La chauffe se concentre “à droite des capteurs [photo] et sur le côté, près des boutons de volume”. Même après être passé à iOS 17.0.3, cela continue.

Malgré iOS 17.0.3, les iPhone 15 Pro et Pro Max surchauffent encore

En plus de la surchauffe, Gabriel Suchowolski est victime d'une brûlure d'écran, ce que l'on voit très bien sur sa photo ci-dessous. Le fond d'écran a laissé une trace permanente, comme s'il était en négatif. Impossible de dire si ce phénomène précis est lié à la mise à jour d'iOS cependant. Le témoignage de Sam Harman, ingénieur au Royaume-Uni, est plus alarmant. Son iPhone 15 Pro Max n'avait jamais surchauffé avant qu'il se mette à jour vers iOS 17.0.3. Depuis, chaque fois que Sam prend une photo ou enregistre une vidéo, il sent une chauffe anormale de son mobile.

Les cas de Gabriel et Sam ne sont que deux exemples parmi d'autres. Nombreux sont les utilisateurs qui se manifestent sur les réseaux sociaux pour dire que iOS 17.0.3 n'a rien changé au problème de surchauffe, voire qu'elle l'a déclenché. N'oublions pas cependant tous les retours confirmant que la chauffe a disparu depuis la mise à jour, surtout en cas de charge rapide. Apple semble cependant ne pas être au bout de ses peines. Espérons qu'iOS 17.0.4 mettra un point final à ce feuilleton brûlant.