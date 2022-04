L’iPhone 15 serait le premier smartphone d’Apple à utiliser un capteur périscope, ça se confirme

Apple mettrait à jour sa gamme d'iPhone 15 avec un zoom périscope l'année prochaine, ce qui en ferait la première série d’iPhone à utiliser un tel capteur. Pour rendre cela possible, le géant de la technologie devra s'associer à un gros fournisseur, ce qu’il serait en train de faire actuellement.

Une entreprise sud-coréenne pourrait bientôt construire de nouvelles lignes de production pour fabriquer des capteurs qu'Apple utilisera pour un système de caméra périscope dans les iPhone de 2023, que l’on nommera pour l’instant iPhone 15. Selon un rapport, Apple pourrait avoir conclu un accord avec cette entreprise. Une fois qu'Apple aura approuvé l'usine, la production pourrait commencer l'année prochaine.

Selon les informations de nos confrères coréens The Elec, le nouveau partenaire d’Apple ne serait autre que Jahwa Electronics. L’entreprise prévoirait de dépenser 191 milliards de wons (143 millions d’euros) pour construire des usines destinées à produire de nouveaux capteurs périscopiques dotés de la stabilisation d'image optique (OIS) d’ici 2023.

L’iPhone 15 utilisera un zoom périscopique, contrairement à l’iPhone 14

Malheureusement pour les fans d’Apple, il faudra donc vraisemblablement attendre l’iPhone 15 avant de voir le géant américain opter pour un périscope dans ses smartphones. Apple aurait donc toujours du retard sur ses concurrents principaux chez Android l’année prochaine, puisque ceux-ci offrent pour la plupart des smartphones haut de gamme avec un zoom optique 5X ou 10X.

De son côté, l’iPhone 14 Pro Max devrait toujours se contenter du zoom optique 2.5X de son téléobjectif. Bien qu’aucun changement ne soit apporté au zoom des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, les smartphones d’Apple devraient tout de même profiter d’un changement majeur sur leur objectif principal. En effet, celui-ci passerait de 12 MP à 48 MP. Il s’agit d’une avancée majeure pour l’iPhone, qui lui permettra non seulement d’offrir des clichés avec plus de détails, mais également d’être en mesure de filmer en 8K, une première chez Apple.

Enfin, on sait qu’Apple travaille activement sur une technologie de caméra sous l’écran, mais celle-ci ne sera pas adoptée dans ses smartphones avant l’iPhone 16 en 2024. Les capteurs nécessaires à Face ID seront donc toujours bien visibles en haut de l’écran pendant au moins 2 ans.

Source : The Elec