L’iPhone 15 est compatible avec les manettes de jeu Android, plus besoin d’adaptateur

Les iPhone 15 sont équipés d’une prise USB-C. On constate tous les jours un peu plus les avantages que ce changement apporte aux utilisateurs, en termes de choix comme de fonctionnalités.

Ça y est, les iPhone 15 sont officiels, et les préventes commencent aujourd’hui. Pour tous ceux d’entre vous qui ont décidé de sauter le pas, il y a beaucoup de raisons de se réjouir. La nouveauté la plus remarquable n’a pourtant, au premier abord, rien de spectaculaire : à partir de ce cru 2023, les iPhone se branchent en USB-C. C’est un nouveau monde de possibilités qui s’ouvre aux utilisateurs des terminaux de la marque à la pomme.

On constate ainsi que cette transition vers le connecteur universel fait les affaires des accessoiristes d’Apple. Backbone, par exemple, est un site spécialisé dans la fabrication et la vente d’accessoires pour le jeu sur mobiles tels que le Backbone One, qui transforme votre smartphone en véritable console portable. D’après les représentants de la compagnie, les accessoires possédant une prise USB-C sont déjà compatibles avec les nouveaux iPhone.

Brancher votre iPhone 15 à un écran externe est plus facile que jamais

Sur le site, Backbone précise : « pour les nouveaux clients, tous les produits USB-C de Backbone offrent désormais une compatibilité universelle avec tous les téléphones USB-C, y compris les appareils Android et iPhone 15. Pour les clients existants, votre produit Backbone USB-C recevra automatiquement une mise à jour via l’application Backbone ». La procédure pour rendre les accessoires USB-C compatibles avec les iPhone nécessitera tout de même d’appliquer l’update à travers l’application Backbone sur Android.

Ce phénomène ne s’arrête pas aux manettes proposées par Backbone. Assez étrangement, Apple n’en fait pas ouvertement la publicité, mais la compagnie le précise en petites lettres dans la fiche produit de l’iPhone 15 : « prise en charge du mirroring vidéo et de la sortie vidéo jusqu’à 4K HDR via la sortie DisplayPort native sur USB-C ». Il est donc possible de brancher l'iPhone 15 à un écran externe. Nul besoin d’un câble spécifique ou d’un adaptateur, ce qui est un vrai bénéfice pour les consommateurs. Nous devrions à l’avenir constater que les iPhone supporteront une gamme d’accessoires compatibles toujours plus étendue.